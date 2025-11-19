 Aller au contenu principal
Les investisseurs en Ether attendent les risques clés provenant des États-Unis
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Ether a atteint 3128.24 en Asie, des vendeurs ont émergé, et 2995.06 s'échangeait dans la matinée en Europe.

* New York a ouvert près de 3090.00, l'Ether était quasi stable au début de la séance à New York.

* L'Ether consolide sa chute depuis le sommet du 10 novembre, un signal baissier

* La chute du RSI mensuel, le maintien en dessous de la Fib de 50% de 1387.02-4955.14 sont également baissiers

* La consolidation se maintient alors que les investisseurs attendent les risques clés provenant des États-Unis.

* Les résultats de Nvidia sont attendus après la clôture des marchés et les chiffres de l'emploi et du chômage de septembre aux États-Unis sont attendus jeudi.

* Si ces rapports entraînent une détérioration du sentiment de risque, l'Ether pourrait reprendre sa tendance baissière.

* Pour plus d'informations, cliquez sur FXBUZ

19 novembre -

Devises

Valeurs associées

NVIDIA
181,3600 USD NASDAQ 0,00%
