Les investisseurs déposent un nombre record de résolutions sur le climat pour les entreprises nord-américaines

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Ross Kerber

Un nombre record de 263 résolutions d'actionnaires liées au climat ont été déposées depuis le début de l'année pour les assemblées annuelles des entreprises nord-américaines, selon un nouveau décompte effectué mardi, les partisans de ces résolutions adaptant leur formulation afin d'obtenir un soutien.

Les responsables de l'organisation à but non lucratif Ceres ont déclaré que les tendances observées montrent que les investisseurs et les dirigeants d'entreprise restent intéressés par la lutte contre l'augmentation des températures mondiales, malgré une baisse du soutien apporté aux mesures par les grands gestionnaires d'actifs .

Ils ont cité une résolution qui a obtenu 57 % de soutien chez Jack in the Box JACK.O le 1er mars, demandant à l'exploitant du restaurant de rendre compte de certaines émissions de gaz à effet de serre et de ses objectifs pour les réduire. La résolution indiquait que le rival McDonald's MCD.N faisait déjà ce type de rapport et qualifiait les efforts de Jack in the Box de "sporadiques"

Selon Kirsten Snow Spalding, vice-présidente du Ceres Investment Network, une branche de l'organisation, de tels détails spécifiques à l'entreprise peuvent contribuer à influencer les gestionnaires de fonds de premier plan.

En formulant leurs résolutions, "les investisseurs sont de plus en plus attentifs à la spécificité de l'entreprise", a déclaré Mme Spalding lors d'une interview.

Jack in the Box s'est opposé à la proposition, la qualifiant de prématurée dans l'attente d'une plus grande clarté sur les nouvelles règles de divulgation de l'État et du gouvernement fédéral. L'entreprise n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les résolutions d'actionnaires relatives aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) ont dominé diverses réunions d'entreprises ces dernières années, mais ont perdu de leur attrait depuis 2022.

Merel Spierings, responsable de la recherche au Conference Board, une organisation à but non lucratif d'adhésion et de recherche sur les entreprises, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le soutien aux résolutions environnementales continue à diminuer à mesure que les investisseurs se satisfont du fait que les entreprises ont publié plus de détails sur l'impact ESG de leurs activités.

Mais des résultats comme ceux de Jack in the Box montrent que "les investisseurs continuent à faire preuve de discernement" et sont prêts à soutenir certaines résolutions, a déclaré Mme Spierings.

La société Ceres, basée à Boston, affirme qu'elle organise des conversations entre les investisseurs. Elle a été ciblée par des politiciens républicains américains qui affirment qu'elle semble faciliter des violations potentielles de la loi concurrence.

Les propositions liées au climat et à d'autres sujets environnementaux représentent la plus grande part des propositions ESG suivies par le Sustainable Investments Institute dans un rapport séparé . Selon Ceres, les actionnaires ont déjà conclu des accords pour retirer 56 des résolutions depuis le début de l'année, contre 83 en 2023 et 116 en 2022.

Par exemple, le contrôleur de New York Brad Lander, qui supervise les actifs de retraite des travailleurs, a décrit la semaine dernière les accords avec JPMorgan JPM.N et Citigroup C.N pour divulguer les détails comparatifs de leurs prêts pour l'énergie à faible teneur en carbone et pour les combustibles fossiles.

Les autorités américaines de réglementation des valeurs mobilières ont facilité l'accès des résolutions ESG aux bulletins de vote des entreprises à la fin de l'année 2021. Davantage de résolutions ont alors été déposées, mais la décision a été citée par Exxon pour avoir permis un trop grand nombre d'objets de vote.