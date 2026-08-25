Les investisseurs dans le secteur bancaire australien se préparent à traverser une période difficile face à l'effondrement de la demande de prêts immobiliers

par Christine Chen et Scott Murdoch

Les investisseurs remettent en question les valorisations élevées des plus grandes banques australiennes, alors que le ralentissement du marché lucratif des prêts immobiliers menace d'étouffer la croissance et d'intensifier la concurrence pour attirer les emprunteurs. Les banques dites « Big Four » ont chacune fait état d'une baisse à deux chiffres des demandes de prêts immobiliers, invoquant les récents changements de politique fiscale et la hausse des taux d'intérêt , dans un contexte où les résultats du mois d'août se sont par ailleurs révélés solides.

Ces perspectives ont renforcé les craintes des investisseurs quant à un environnement commercial plus difficile pour ce secteur qui, depuis des années, a généré des dividendes fiables et surperformé le marché dans son ensemble.

« On a vraiment l'impression que les perspectives se détériorent et qu'il n'y a pas beaucoup de points positifs à souligner », a déclaré Minh Pham, analyste en investissement senior chez Milford Asset Management.

« Nous sommes clairement plus pessimistes », a-t-elle ajouté.

Les perspectives de croissance plus faibles des quatre grandes banques — ANZ ANZ.AX , Commonwealth Bank CBA.AX , National Australia Bank NAB.AX et Westpac WBC.AX — pèseront sur le marché boursier australien, car elles représentent environ 24 % de l'indice de référence S&P/ASX 200 .AXJO et figurent parmi les titres locaux les plus détenus par les investisseurs institutionnels internationaux et nationaux.

À elles quatre, elles contrôlent plus de 70 % du marché hypothécaire australien, qui représente 2 500 milliards de dollars australiens (, soit 1 770 milliards de dollars).

Cette position dominante a contribué à faire des banques australiennes parmi les plus chères au monde. Sur la base d'un ratio cours/bénéfice prévisionnel, elles sont plus chères que JPMorgan JPM.N , Citigroup C.N , Bank of America BAC.N et HSBC HSBA.L .

À la suite de la publication de leurs résultats trimestriels, les banques australiennes se négocient à un multiple cours/bénéfice compris entre 16,2 et 24, contre 14 à 15 pour leurs grands concurrents étrangers.

Elles conservent néanmoins une prime malgré des baisses de cours comprises entre 2 % et 12 % pour trois des quatre grandes banques australiennes cette année, contre des hausses comprises entre 11 % et 30 % pour ces quatre banques internationales.

LES DIFFICULTÉS DU MARCHÉ IMMOBILIER

Selon les analystes de Morgan Stanley, les bénéfices prévus pour 2027 sont exposés à un risque de baisse en raison du ralentissement du marché hypothécaire, de la concurrence croissante et de la détérioration de la qualité du crédit, ce qui, selon eux, renforce les arguments en faveur d'une réévaluation à la baisse de leurs actions. La demande immobilière en Australie s'est affaiblie depuis que le gouvernement a supprimé les généreux avantages fiscaux accordés aux investisseurs immobiliers, menaçant ainsi la principale source de revenus des banques.

Les taux de vente aux enchères ont chuté à leurs plus bas niveaux depuis six ans et les prix moyens nationaux ont baissé d'environ 2 % en quatre mois, selon les données du cabinet de conseil immobilier Cotality. En conséquence, les demandes de prêts immobiliers ont chuté, Westpac faisant état de la baisse la plus forte, à 20 %, dans son rapport du troisième trimestre. La National Australia Bank et la Commonwealth Bank ont toutes deux indiqué que les demandes de prêts avaient baissé de 15 %, tandis que l'ANZ a signalé une baisse de 12 %.

Citi prévoit un ralentissement « substantiel » de la croissance du chiffre d'affaires du secteur, qui passerait de 4,4% à 2,9% au cours de l'exercice 2027. Signe supplémentaire des difficultés rencontrées par le secteur immobilier, un promoteur immobilier résidentiel, Bathla Group, a fait appel à des administrateurs externes pour restructurer une dette de 3,2 milliards de dollars , invoquant une « tempête parfaite de circonstances».

Si Citi estime que les banques les plus exposées aux prêts aux entreprises s'en sortiront mieux, certains investisseurs s'interrogent sur la mesure dans laquelle cela pourra compenser les difficultés rencontrées par le segment de la banque de détail.

L'« effet de richesse » lié à la baisse des prix de l'immobilier et à l'affaiblissement de la consommation pourrait également peser sur les perspectives de croissance du crédit aux entreprises, a déclaré Mme Pham.

Par rapport à d'autres segments du marché boursier australien, les banques semblent chères, a déclaré Cameron McCormack, gestionnaire de portefeuille senior chez VanEck.

« Du point de vue des valorisations, nous pensons que les banques sont probablement un peu trop chères », a-t-il déclaré. « Nous estimons qu'il existe actuellement de meilleures perspectives de croissance à un prix raisonnable, en particulier parmi les valeurs de moyenne et petite capitalisation. »

Le ralentissement de la demande de prêts immobiliers ne fera qu'intensifier la concurrence entre les banques.

« Le contexte de crédit est difficile », a déclaré Mark Nathan, responsable de la recherche fondamentale chez Regal Funds Management. «(Les volumes de prêts) vont se modérer, mais en plus, tout le monde se dispute une part de gâteau déjà réduite. »

(1 dollar américain = 1,4142 dollar australien)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique)