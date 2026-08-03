Les investisseurs d'AstraZeneca réagissent avec réticence aux rumeurs d'un rapprochement avec Bristol Myers d'une valeur de 400 milliards de dollars

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* L'action AstraZeneca enregistre la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100

* La capitalisation boursière combinée des laboratoires pharmaceutiques avoisine les 400 milliards de dollars

* La société issue de la fusion serait le quatrième laboratoire pharmaceutique le plus valorisé

* Les investisseurs et les analystes s'interrogent sur la nécessité d'une telle opération

(Ajout de détails, de contexte, d'un graphique sur la répartition géographique du chiffre d'affaires et de la mise à jour du cours de l'action) par Maggie Fick

Les investisseurs d'AstraZeneca

AZN.L ont sanctionné le laboratoire pharmaceutique lundi à la suite d'informations faisant état de négociations de fusion avec son rival américain Bristol Myers Squibb BMY.N en vue de former ce qui deviendrait l'un des plus grands groupes pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars.

À 12 h 30 GMT, l’action AstraZeneca reculait d’environ 6 %, enregistrant la deuxième plus forte baisse de l’indice FTSE 100, les investisseurs et les analystes estimant que le plus grand laboratoire pharmaceutique britannique n’avait guère besoin d’une acquisition de cette envergure, malgré les économies potentielles qu’elle pourrait générer. L’action Bristol Myers progressait quant à elle d’environ 5 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés américains.

Un accord potentiel, qui n’a pour l’instant été confirmé par aucune des deux sociétés, donnerait naissance au quatrième plus grand laboratoire pharmaceutique mondial en termes de capitalisation boursière et au plus grand en termes de chiffre d’affaires, dans le cadre de ce qui pourrait être l’une des plus importantes opérations de fusion-acquisition de tous les temps, réunissant un géant pharmaceutique européen et un concurrent américain de premier plan.

« Le seul avantage pour AstraZeneca dans cette fusion supposée avec BMS semble être d’accélérer son implantation et ses ventes aux États-Unis », a déclaré Lucy Coutts, directrice des investissements chez JM Finn, un actionnaire d’AstraZeneca.

« Tout bien considéré, ce sont les actionnaires de BMS qui sortiraient gagnants d’une éventuelle fusion avec AZN; cette nouvelle sera donc sans aucun doute accueillie avec froideur par les actionnaires d’AZN. »

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters qu’AstraZeneca et Bristol avaient mené des discussions, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le Financial Times. Vendredi, les deux sociétés affichaient une capitalisation boursière combinée de près de 400 milliards de dollars, AstraZeneca étant évaluée à 264 milliards de dollars et Bristol Myers à 133 milliards de dollars.

Un porte-parole d’AstraZeneca a refusé de commenter cette information lundi. Bristol Myers, dont le siège social se trouve dans le New Jersey, n’a pas répondu à une demande de commentaire dimanche.

LES INVESTISSEURS D'ASTRAZENECA REMETTENT EN QUESTION LA LOGIQUE D'UNE OPÉRATION

Les analystes et les investisseurs ont remis en question la logique d’une telle opération pour AstraZeneca, qui figure parmi les entreprises les plus performantes du secteur depuis que son directeur général, Pascal Soriot, est aux commandes depuis 14 ans.

Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, actionnaire d’AstraZeneca, a déclaré qu’un tel accord « n’avait aucun sens, ni sur le plan stratégique ni sur le plan financier », et qu’il perturberait une « entreprise bien gérée disposant d’un pipeline bien rempli ».

« Si les rumeurs de fusion s’avéraient fondées, cela représenterait pour l’industrie pharmaceutique l’équivalent du projet de privatisation de la FIFA », a ajouté M. Manns, faisant référence aux projets désormais abandonnés de la FIFA visant à céder une participation dans la Coupe du monde. «(Autrement dit, une proposition mal conçue) qui susciterait une grande perplexité chez de nombreux acteurs du marché. »

Lukas Leu, gestionnaire de portefeuille chez ATG Healthcare, actionnaire d’AstraZeneca, a déclaré qu’un accord pourrait permettre d’augmenter les marges grâce à des synergies de coûts et d’étendre la présence de l’entreprise dans les domaines des neurosciences et de la thérapie cellulaire, mais s’est interrogé sur la manière dont une entité fusionnée positionnerait les médicaments concurrents.

« Je ne suis pas un grand partisan des méga-fusions: elles étouffent l’innovation et la souplesse, et auraient un effet dilutif sur la croissance d’AstraZeneca à court terme », a-t-il déclaré.

ASTRAZENECA SE TOURNE VERS LES ÉTATS-UNIS

L’un des attraits pour AstraZeneca pourrait être de renforcer encore sa présence aux États-Unis, qui constituent déjà son plus grand marché.

AstraZeneca a finalisé cette année une cotation directe à la Bourse de New York, et un accord avec Bristol Myers signifierait concrètement qu’une entreprise britannique rachète un géant pharmaceutique américain de premier plan.

Bristol Myers tire la majeure partie de son chiffre d’affaires des États-Unis, où elle dispose de l’une des plus importantes implantations commerciales.

Un gestionnaire de portefeuille chez l’un des 20 principaux actionnaires d’AstraZeneca, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a déclaré que, bien qu’« il puisse être tentant d’accroître l’exposition aux États-Unis », un tel accord « serait une surprise étant donné que la direction d’Astra a toujours soutenu la croissance organique de l’entreprise grâce à ses efforts en R&D ».

« Le consensus est qu’Astra dispose d’un pipeline plus solide et subit moins de pression liée à l’expiration des brevets que BMS; alors pourquoi diluer cela et réduire les perspectives de croissance? »

Depuis le retour au pouvoir du président Donald Trump, AstraZeneca a investi des dizaines de milliards de dollars dans la production aux États-Unis et a noué des liens étroits avec l’administration, l’entreprise poursuivant l’objectif ambitieux de générer d’ici 2030 la moitié de son chiffre d’affaires annuel visé de 80 milliards de dollars sur le marché américain.

Elle a généré environ 59 milliards de dollars de chiffre d’affaires l’année dernière.

Sean Conroy, analyste chez Shore Capital, a déclaré qu’un accord pourrait également aider AstraZeneca à faire face à la « chute des brevets » à laquelle elle sera confrontée après 2030 et à renforcer son activité en oncologie, tout en précisant que les investisseurs n’étaient « généralement pas favorables aux méga-fusions de ce type ».

Il a ajouté que le chevauchement entre l’Opdivo de Bristol Myers et l’Imfinzi d’AstraZeneca, qui sont des médicaments d’immunothérapie anticancéreuse du même type, pourrait attirer l’attention des autorités de la concurrence.