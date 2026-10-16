Les investisseurs craignent des sorties de capitaux et des risques de change alors que MSCI s'apprête à dégrader la note de l'Indonésie

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Le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de « marché émergent », a déclaré MSCI , et le fournisseur d’indices a proposé de le retirer d’une gamme de produits suivis par les investisseurs internationaux.

Cette décision constitue un revers majeur susceptible d’entraîner une fuite des capitaux. Voici ce qu’en disent les acteurs du marché:

TAN ALTUNDAG, GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENTS, ACTIONS ÉMERGENTES, PICTET ASSET MANAGEMENT, HONG KONG:

« C’est un résultat plus négatif que ce que le marché avait anticipé.

Les implications en matière d’investissement pourraient être considérables. Si cette décision est mise en œuvre, l’Indonésie serait retirée de l’indice MSCI EM, ce qui obligerait les fonds passifs qui suivent cet indice de référence à vendre leurs actions indonésiennes. Les gestionnaires actifs pourraient également envisager de réduire encore davantage leur exposition, l’Indonésie ne faisant plus partie de leur univers de référence, ce qui entraînerait probablement des sorties de capitaux étrangers supplémentaires et exercerait une pression sur le marché. »

LIZA CAMELIA SURYANTA, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE, KIWOOM SEKURITAS INDONESIA, JAKARTA:

« D’un seul coup, le marché a ouvert et s’est déjà effondré: tous les cours ont atteint la limite inférieure de rejet automatique, et les négociations ont été immédiatement suspendues. C’est la première fois que cela se produit en 20 ans de carrière sur les marchés boursiers. »

JOSUA PARDEDE, ÉCONOMISTE EN CHEF, BANK PERMATA, JAKARTA:

« La priorité immédiate de l’Indonésie devrait être de démontrer des améliorations mesurables en matière de transparence du marché et d’application de la réglementation, plutôt que de se contenter d’annoncer de nouvelles réformes.

« Pour rétablir la confiance des investisseurs, il faudra apporter des preuves convaincantes que les pratiques de marché se sont véritablement améliorées et que ces améliorations sont durables.

« L’objectif plus fondamental devrait être de rétablir la crédibilité de l’Indonésie en tant que destination transparente, bien réglementée et fiable pour les investissements internationaux à long terme. »

ANGUS MACKINTOSH, SPÉCIALISTE DE L’ASEAN, ALETHIA CAPITAL, SINGAPOUR:

« Cette mesure semble excessive compte tenu des efforts déjà déployés par l’Indonésie pour remédier aux problèmes liés à la visibilité du marché et au flottant. Le problème pour l’Indonésie réside dans l’absence de preuves de mise en œuvre et dans l’incapacité à sanctionner les personnes manifestement impliquées dans la manipulation boursière. La seule façon pour l’Indonésie de remédier à cette situation serait d’imposer des sanctions sévères et des amendes à ceux qui se livrent à une manipulation concertée des cours.

« Cette mesure ne reflète pas la santé de la grande majorité des sociétés cotées ni, d’ailleurs, celle de l’économie indonésienne, et il n’est pas logique de mettre l’Indonésie dans le même panier que le Liban, la Palestine et l’Argentine. »

RADHIKA RAO, ÉCONOMISTE SENIOR, DBS BANK, SINGAPOUR:

« Cette évolution potentielle pourrait s’avérer plus défavorable qu’un reclassement de catégorie, car les investisseurs passifs liés par un mandat pourraient également réduire leur exposition. Tout mouvement d’aversion au risque qui s’ensuivrait sur le marché des devises inciterait probablement la banque centrale à redoubler de vigilance et à intervenir. »

GARY TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, ALLSPRING GLOBAL INVESTMENTS, SINGAPOUR:

« Cette consultation est une surprise compte tenu des mesures déjà prises par l’Indonésie pour améliorer l’accessibilité du marché, notamment la suppression du seuil minimal du cours des actions. La perspective d’un statut autonome pourrait inciter les investisseurs indexés à réduire encore davantage leur exposition au risque, mais pour l’Indonésie, selon nous, la principale préoccupation réside moins dans l’impact direct sur les actions que dans la pression potentielle sur la devise due aux sorties de capitaux étrangers. »

IRMAN FAIZ, ÉCONOMISTE, BANQUE DANAMON INDONÉSIE:

« L’évaluation exceptionnellement sévère de MSCI incite davantage les investisseurs institutionnels à réduire leur exposition avant la décision finale, ce qui pourrait prolonger la volatilité des actions et affaiblir l’appétit pour le risque des investisseurs étrangers.

« Le risque le plus important est d’ordre structurel: il va d’une participation institutionnelle réduite à une liquidité moindre, en passant par des coûts de financement des actions plus élevés. Les banques à grande capitalisation sont particulièrement exposées, tandis que les répercussions sur les obligations souveraines dépendraient de l’appétit pour le risque des investisseurs en général plutôt que de ventes automatiques liées à l’indice. »

JAYDEN VANTARAKIS, RESPONSABLE DE LA RECHERCHE SUR LES ACTIONS DE L’ASEAN, MACQUARIE CAPITAL, SINGAPOUR:

« L’hypothèse de travail de la plupart des investisseurs en actions avec lesquels nous nous sommes récemment entretenus était que les mesures prises concernant la divulgation des flottants et de la concentration des actionnaires seraient suffisantes pour éviter une dégradation de la note. »

« La prolongation de l’examen de novembre 2026 à juin 2027 prolonge également la période d’incertitude pour les investisseurs. »