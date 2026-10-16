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Schneider Electric relève ses objectifs annuels
information fournie par Zonebourse 16/10/2026 à 08:00

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Le logo Schneider Electric sur un bâtiment du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)

Le logo Schneider Electric sur un bâtiment du groupe. (Crédit: / Adobe Stock)

A l'occasion de son point d'activité trimestriel, marqué par une croissance organique vigoureuse, Schneider Electric annonce relever son objectif de croissance organique de l'EBITA ajusté pour l'ensemble de 2026, avec une prévision désormais comprise entre 18% et 21%.

Cette performance sur l'ensemble de l'année découlerait d'une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 12% et 14%, ainsi que d'une hausse organique de la marge d'EBITA ajusté comprise entre 100 et 120 points de base. Cela implique une marge d'EBITA ajusté comprise entre 19,7% et 19,9% environ.

Au titre du 3e trimestre, le groupe revendique un chiffre d'affaires record de 11,46 MdsEUR, en croissance organique de 16,9% ( 17,9% en données publiées). Schneider Electric fait état à la fois d'une forte croissance de l'activité Gestion de l'énergie, en hausse organique de 19%, et de la poursuite de la dynamique de l'activité Automatismes industriels, en croissance organique de 8%.

La croissance a concerné toutes les régions, portée par la Chine et l'Asie de l'Est, en hausse organique de 26%, ainsi que par l'Amérique du Nord, en progression organique de 20%. La contribution des prix à la croissance de l'activité Produits s'est accélérée, cette dernière affichant une hausse organique de 17%.

"Comme attendu, les centres de données restent un moteur clé de croissance, alors que nous continuons à exécuter notre carnet de commandes tout en enregistrant au cours du trimestre une demande en hausse à trois chiffres, renforçant la visibilité pour 2027 et 2028", souligne son directeur général, Olivier Blum.

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