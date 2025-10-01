Les investisseurs activistes ont connu le trimestre le plus actif de leur histoire, avec le lancement de 61 campagnes

Pas de creux estival pour les activistes en 2025

Elliott Investment Management a lancé 9 campagnes au troisième trimestre

Les règlements aux États-Unis ont augmenté cette année

Les investisseurs activistes qui poussent les entreprises à opérer des changements opérationnels et à secouer leur direction ont lancé un nombre record d'attaques contre des sociétés internationales au cours du troisième trimestre et ont obtenu davantage de sièges au conseil d'administration et de règlements, selon les nouvelles données de Barclays. Il y a eu 61 nouvelles campagnes en juillet, août et septembre, ce qui représente une augmentation par rapport au deuxième trimestre, au cours duquel 60 campagnes avaient été lancées, et un bond spectaculaire par rapport à l'année dernière, au cours de laquelle les activistes avaient lancé 36 combats. Ces chiffres annoncent également un reste de l'année très chargé, au cours duquel d'autres records pourraient être battus. .

Alors que les mois d'été sont normalement plus lents pour les investisseurs activistes, en partie parce que les fenêtres de nomination des entreprises ne s'ouvrent que beaucoup plus tard dans l'année, les investisseurs de premier ordre et les nouveaux venus ont accéléré les demandes d'amélioration après les turbulences du début de l'année.

"Il n'y a pas eu d'accalmie estivale en 2025", a déclaré Jim Rossman, responsable mondial du conseil aux actionnaires chez Barclays. "L'activisme a atteint un niveau record au troisième trimestre, grâce à une augmentation de 90 % d'un trimestre à l'autre aux États-Unis."

Lorsque les marchés ont chuté en raison des craintes suscitées par les tarifs douaniers et les politiques fiscales du président Donald Trump, les activistes ont établi des investissements d'ancrage dans de nouvelles entreprises et préparé des campagnes. Puis, au cours du troisième trimestre, ils sont allés de l'avant. Elliott Investment Management a ciblé le fabricant de boissons et de snacks PepsiCo PEP.O tandis qu'Ancora Holdings s'est attaqué à l'opérateur ferroviaire CSX CSX.O et que Sachem Head Capital Management a poussé à des changements chez le distributeur alimentaire Performance Food PFGC.N .

Dans le même temps, des entreprises déjà confrontées à la pression des activistes ont annoncé des changements radicaux, répondant éventuellement à leurs demandes ou les devançant pour prévenir un éventuel conflit au sein du conseil d'administration. L'opérateur ferroviaire Norfolk Southern a accepté

NSC.N d'être racheté par Union Pacific UNP.N , l'entreprise de soins de santé grand public Kenvue KVUE.N a remplacé son directeur général et a lancé une révision stratégique, et le géant pétrolier BP BP.L a ajouté un nouveau directeur et s'est séparé de deux activités.

Les données, qui seront communiquées aux clients de Barclays plus tard dans la journée de mercredi, montrent que les activistes ont organisé 191 campagnes, ciblant 178 entreprises (Certaines entreprises ont été ciblées par plus d'un activiste) depuis le début de l'année. Cette année a déjà été la plus active jusqu'au troisième trimestre et est en passe de battre les 244 campagnes de 2024 et peut-être de dépasser le record du secteur de 249 campagnes en 2018.

Les activistes ont remporté 98 sièges au conseil d'administration depuis le début de l'année, ce qui représente une augmentation de 17 % par rapport à l'année dernière, alors que les règlements aux États-Unis ont augmenté de près de 50 %.

"Le nombre total de campagnes en 2025 (depuis le début de l'année) s'élève maintenant à 191, et des niveaux élevés d'activisme étant prévus au quatrième trimestre, nous prévoyons que 2025 éclipsera 2018 en tant qu'année la plus active de tous les temps pour les campagnes activistes", a déclaré Rossman.

Parmi les activistes de premier ordre, Elliott a été le plus actif , lançant neuf campagnes au cours du trimestre, ce qui porte son total depuis le début de l'année à 15. Au cours des trois premiers trimestres de l'année, elle a remporté 16 sièges au conseil d'administration.

L'une des conséquences notables des campagnes d'activisme a été l'augmentation du nombre de départs de directeurs généraux, les données montrant qu'il y a déjà eu 25 démissions de directeurs généraux cette année , ce qui est proche du record de 27 départs de l'année dernière.

Cette semaine, Joe Hinrichs a été remplacé au poste de directeur général de CSX. Ancora l'avait critiqué pour n'avoir pas réussi à trouver un partenaire de fusion et avait laissé entendre qu'elle pourrait lancer une course aux procurations pour tenter de le démettre de ses fonctions.

Outre les changements au sein du conseil d'administration, les demandes de fusions et d'acquisitions ont été l'objectif principal des campagnes mondiales et le deuxième changement le plus demandé dans les campagnes américaines. Cependant, les données montrent également que les demandes de fusions-acquisitions ont tendance à être inférieures à leur moyenne de 45 % sur quatre ans, probablement parce que les marchés des fusions-acquisitions étaient au point mort et qu'ils ne reprennent qu'aujourd'hui.