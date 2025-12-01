Air France-KLM profite de l'avis positif de JP Morgan

(AOF) - Air France-KLM (+6,82%, à 11,27 euros) se distingue à la faveur d’une note favorable de JPMorgan, a adopté une recommandation positive. Les analystes de la banque d’investissement américaine estiment que l’année 2026 sera dans la continuité d’une année 2025 difficile, en particulier pour le fret, en raison de la persistance de déséquilibres entre l’offre et la demande et que les prix continuent de s’éroder dans le transport maritime par conteneurs et le fret international.

Le principal enjeu du secteur aérien sera la réduction des coûts et les entreprises qui sont leaders en matières de coûts, ou qui bénéficient d'une dynamique de coûts en amélioration devraient parvenir à tirer leur épingle du jeu.

Selon JP Morgan, Air France-KLM devrait en profiter grâce à une dynamique d'offre plus favorable sur le long-courrier et à un potentiel d'expansion des marges.

La demande de fret maritime et aérien devrait croître de 2,5% l'année prochaine, soit deux fois moins qu'en 2025.

Le groupe de transport aérien franco-néerlandais devrait bénéficier d'une dynamique offre-demande favorable et d'un mix premium porteur. Selon JP Morgan, en 2026, la croissance des capacités d'Air France-KLM devrait être de 4%, contre une progression pondérée de la demande de 2,4%, portée par l'amélioration attendue du PIB en France et aux Pays-Bas. La croissance du revenu unitaire devrait être de 0,4%. En outre, le mix cabines premium devrait continuer à progresser.

Les analystes de JP Morgan tablent sur une augmentation de la marge Ebit de 100 points de base, à 6,8% (contre un pic historique à 7,2%), soit 10% au-dessus du consensus pour l'année prochaine. Cette dernière sera soutenue par la croissance des prix et une performance hors carburant supérieure à celle de 2025. La croissance des coûts devrait être maintenue dans le bas de la fourchette comprise entre 1 et 3% grâce à la hausse limitée des redevances aéroportuaires et les accords salariaux qui prévoient de faibles augmentations.

Face à ces éléments, JPMorgan a relevé le titre Air France-KLM de Neutre à Surpondérer, en rehaussant son objectif de cours de 8 à 14 euros, ce qui représente en potentiel de hausse de 32,7% au cours de clôture de vendredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an ;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Ambition : optimisation de l’utilisation de la flotte, amélioration de la performance opérationnelle, simplification des structures et des connectivités d'une part, croissance du réseau court et moyen-courrier et développement du long courrier par alliances et partenariats d’autre part ;

- Capital détenu à 27,98 % par l'Etat français, 9,13% par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,58 % par China Airlines, 2,79 % par Delta Airlines, et 3,08 % par les salariés, Florence Parly présidant le conseil de 19 administrateurs depuis mai 2025, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse :pour 2026, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel,

- réaction au dérapage du coût unitaire : réductions de coûts de maintenance et de personnel chez KLM et réorganisation opérationnelle globale,

- livraison d’une nouvelle flotte supportant le développement du coût unitaire,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- objectif de 80 %, vs 30 % en juin 2025, d’avions nouvelle génération dans la flotte ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,4 Mds€ de liquidités, flux d’exploitation à &,3 Md€ et dette de 7,1 Mds€ avec effet de levier ramené à 1,5 à fin juin.

Défis

- Suivi de l’activité avec 2 indicateurs -coefficient d’occupation, à 86,9 %, et recette unitaire stable à 8,08 €- et une sensibilité forte au prix du kerozène ;

- Après les échecs en croissance externe de début 2025, vers une prise de participation majoritaire dans le scandinave SAS ;

- Confirmation de l’indifférence des clients à la hausse des tarifs 2025, compensant l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle de la taxe française de solidarité sur les billets (entre 90 et 170 M€) ;

- Après une hausse de 6,9 % du chiffre d’affaires et un retour aux bénéfices (401 M€) au 1 er semestre, objectifs 2025 inchangés : capacité en sièges-km en hausse de 4 à 5 %, levier de la dette entre 1,5 et 2 puis 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.