Les introductions en Bourse vedettes ne profitent généralement pas à tous les investisseurs - DJ Plus

investisseur bourse (Crédits: Adobe Stock)

Par Telis Demos

En matière d'introductions en Bourse, l'envolée du premier jour de cotation est l'effervescence qui suscite tant d'intérêt. Par la suite, elles retombent souvent comme un soufflé.

Il convient de garder cela à l'esprit au milieu du battage médiatique qui accompagne l'opération de SpaceX cette semaine, dans le cadre de ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en Bourse de tous les temps. Les espoirs sont grands qu'elle génère un rendement important le premier jour.

Historiquement, c'est une attente légitime. Bien que chaque opération soit une aventure en soi, le gain moyen du premier jour pour une introduction en Bourse cotée aux Etats-Unis, entre le prix d'émission et le cours de clôture à la fin du premier jour de cotation, est d'environ 19%, selon les données compilées par Jay Ritter, professeur de finance à l'université de Floride.

C'est une excellente nouvelle pour les chanceux qui ont pu souscrire au prix d'émission. Mais la plupart des investisseurs n'ont pas cette chance. Pour eux, l'achat d'actions de sociétés récemment introduites en Bourse n'est en moyenne pas une si bonne affaire.

Le rendement historique moyen obtenu en achetant une action lors d'une introduction en Bourse à la clôture de son premier jour de cotation et en la conservant pendant trois ans est inférieur d'environ 21% à celui qu'un indice de marché pondéré par la valeur aurait généré, selon les données historiques de Jay Ritter. Cet ensemble de données couvre près de 9.300 introductions en Bourse cotées aux Etats-Unis entre 1980 et 2024.

Bien sûr, de nombreuses introductions en Bourse concernent de petites entreprises hautement spéculatives. L'écart est plus faible, mais toujours présent, lorsque l'on examine les introductions en Bourse de plus grandes entreprises.

Les introductions en Bourse de sociétés dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté de l'inflation, est de 500 millions de dollars ou plus ont tout de même sous-performé le marché d'environ 4% en moyenne sur trois ans. Leur envolée du premier jour est également plus faible, en moyenne, d'environ 10%.

Alors pourquoi les introductions en Bourse sont-elles une bonne affaire pour quelques-uns et une mauvaise pour les autres?

Tout simplement, la plupart des investisseurs ne peuvent pas accéder directement aux introductions en Bourse à leur prix d'émission. Ils doivent attendre que l'action commence à être négociée. A ce moment-là, toute envolée s'est probablement déjà produite et ils perdront ce surcroît de rendement.

Les banques qui garantissent les introductions en Bourse s'engagent dans un processus de constitution de livre d'ordres qui relève plus de l'art que de la science, en essayant de constituer la combinaison idéale de détenteurs d'actions à court et à long terme. Il ne s'agit pas simplement d'une opération de type "premier arrivé, premier servi" au plus offrant. En fait, même les investisseurs institutionnels doivent souvent participer à des opérations sans grand intérêt pour avoir accès aux plus attrayantes.

Les investisseurs particuliers pourraient faire partie de l'opération, comme il est prévu pour l'introduction en Bourse de SpaceX. Mais l'intérêt des investisseurs est généralement si grand que même un particulier assez chanceux pour obtenir des actions n'en recevra qu'une infime partie.

L'ajout rapide des introductions en Bourse aux indices n'est pas non plus une solution de contournement. Certains indices pourraient ajouter SpaceX quelques jours seulement après sa cotation.

Mais à moins qu'un fonds passif qui suit ces indices ne décide d'anticiper l'indice et d'acheter lui-même des actions lors de l'introduction en Bourse au prix d'émission, il ne bénéficiera pas non plus de l'envolée.

Certains investisseurs préfèrent que les indices attendent plus longtemps. D'autres veulent que les indices reflètent le marché, et non qu'ils choisissent le moment de l'ajout des sociétés pour obtenir des rendements idéaux.

Dans un cas comme dans l'autre, les indices disposent généralement d'une protection supplémentaire. SpaceX vise une capitalisation boursière de 1.770 milliards de dollars. Cela suggère que la société devrait représenter une part importante d'un indice pondéré par la valeur. Mais comme elle ne vend qu'une petite partie de ses actions, la plupart des indices lui accorderont une pondération plus faible. D'après son dernier document déposé, SpaceX vendrait moins de 5% de ses actions disponibles dans le cadre de son introduction en Bourse.

De nombreux indices sont "pondérés par le flottant", ce qui signifie qu'ils ne reflètent que la valeur des actions disponibles à la négociation, et non celles qui sont encore bloquées par les initiés. Cela permet d'éviter que les fonds indiciels n'aient une influence démesurée sur une action dont le nombre de titres à négocier est faible.

Historiquement, un faible flottant présente également un avantage pour les acheteurs d'introductions en Bourse. Mais il profite généralement aux investisseurs qui bénéficient de l'envolée du premier jour.

A partir du cours de clôture de leur premier jour de cotation, les introductions en Bourse de sociétés dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté de l'inflation, est supérieur à 100 millions de dollars et qui avaient mis en circulation 10% ou moins de leurs actions, ont en moyenne sous-performé le marché d'environ 5% trois ans plus tard, selon les données de Jay Ritter. Ce chiffre est à peu près similaire à celui des introductions en Bourse de sociétés de cette taille de chiffre d'affaires dans leur ensemble. Mais l'envolée sur ces opérations est démesurée: en moyenne, elles ont enregistré des gains de premier jour d'environ 32%.

Mais il est assez difficile d'appliquer une analyse historique à SpaceX. La société vise la plus grande cotation de tous les temps, à la valorisation la plus élevée jamais atteinte, avec la particularité qu'Elon Musk reste aux commandes de l'entreprise.

Pour les investisseurs qui ne souscrivent pas au prix d'émission, il faut se rappeler que les lancements de fusées sont presque toujours amusants à regarder. Etre à bord de la fusée est une tout autre affaire.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement par Dow Jones, à partir de la version originale en anglais vers le français, à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

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