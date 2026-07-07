Les inquiétudes liées à l'IA pèsent sur Wall Street, tandis que les tensions dans le détroit d'Ormuz font grimper le prix du pétrole alors que l'OTAN se réunit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours pour refléter les échanges de mi-journée, avec des informations issues de la réunion de l'OTAN en Turquie)

* Les cours du pétrole remontent alors que le Qatar accuse l’Iran d’être à l’origine d’une attaque contre deux pétroliers dans le détroit d’Ormuz

* Wall Street recule alors que les investisseurs s'inquiètent de la viabilité de la reprise liée à l'IA

* Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 4,41 points de base pour atteindre 4,523% avant la publication du compte-rendu de la Fed

par Pete Schroeder

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé mardi, entraînés par la baisse des valeurs technologiques malgré les résultats exceptionnels de Samsung Electronics, les investisseurs s'inquiétant de la pérennité d'un rebond alimenté par l'IA, conjuguée à une recrudescence des tensions au Moyen-Orient qui a également fait grimper les cours du pétrole.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique

.IXIC , reculait de 0,61% en milieu de séance, tandis que le S&P 500 perdait 0,26% et que le Dow Jones Industrial Average

.DJI cédait 0,33%. L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , reculait de 0,49%. Cette baisse est survenue alors même que Samsung Electronics

005930.KS prévoyait une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation pour la période avril-juin, à 89,4 billions de wons (soit 58,4 milliards de dollars), ce qui marquerait un troisième trimestre consécutif de résultat d’exploitation record pour le plus grand fabricant mondial de puces mémoire.

Loin de rassurer les investisseurs, ces résultats ont déclenché une vague de ventes sur les actions de Samsung et de son concurrent SK Hynix. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la pérennité de la croissance des bénéfices liée à l’intelligence artificielle si les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en composants clés, tels que les puces mémoire, venaient à s’atténuer.

"C’est un record pour Samsung, mais plutôt que d’apaiser les marchés, ces résultats solides ont fait craindre que l’essor des ventes de puces d’IA ne puisse pas être maintenu", a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB.

Les marchés ont également été pesés par un article de Reuters indiquant que la start-up chinoise DeepSeek développait sa propre puce d’IA, ce qui pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis d’autres grands fabricants de puces pour l’entraînement et l’exécution de ses modèles d’IA.

SK Hynix doit faire son entrée au Nasdaq cette semaine dans le cadre d’une introduction en bourse de 28 milliards de dollars , l’une des plus importantes au monde, alors que le fabricant de puces cherche à tirer parti de l’essor de l’IA. L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX affichait une baisse de 4% à la mi-journée, et a perdu 13% au cours du dernier mois.

Le calme relatif qui régnait au Moyen-Orient a également été mis à l'épreuve mardi, le Qatar ayant accusé l'Iran d'être à l'origine d'une attaque contre deux pétroliers dans le détroit d'Ormuz, l'un d'entre eux ayant évacué son équipage et risquant d'exploser, selon Reuters.

Cette nouvelle a fait remonter les cours du pétrole, alors qu’ils avaient largement retrouvé leurs niveaux d’avant la guerre. Le brut américain CLc1 a progressé de 2,83% à 70,49 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 74,17 dollars le baril, en hausse de 3,03% sur la journée.

RÉUNION DE L'OTAN EN TURQUIE

Les dirigeants de l’OTAN se sont réunis mardi en Turquie, où les dirigeants européens ont dévoilé des contrats d’armement d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cependant, le président américain Donald Trump a exprimé sa frustration face à ce qu’il a qualifié de soutien insuffisant à la guerre américano-israélienne contre l’Iran, et a de nouveau réitéré ses appels pour que les États-Unis prennent le contrôle du Groenland, actuellement sous domination danoise.

Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou "finiraient le travail, ", renouvelant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi après les funérailles du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, a progressé de 0,12% à 100,98, tandis que l’euro

EUR= a reculé de 0,16% face au dollar.

Le yen JPY= a continué d’évoluer au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, s’établissant en dernier lieu à 161,92 pour un dollar. Les opérateurs restaient vigilants quant à une éventuelle intervention, compte tenu des signes d’un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 4,41 points de base à 4,523% avant la publication, mercredi, du compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l'open market (FOMC). Ce document pourrait donner aux investisseurs davantage d'indications sur l'approche du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire.