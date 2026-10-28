Les inquiétudes liées à l'IA mettent en lumière le problème des capitaux spéculatifs du dollar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les flux étrangers vers les actions américaines ont atteint un niveau record

* Le yen et le franc suisse attirent la demande de valeurs refuges face à la chute des titres liés à l’IA

* Les baisses de taux de la Fed pourraient affaiblir le soutien aux rendements si le recul lié à l'IA s'amplifie

par Karen Brettell

Les investisseurs considèrent depuis longtemps le dollar américain comme une valeur refuge en cas de chute des marchés, mais les capitaux étrangers à la recherche de rendements liés à l’essor de l’IA pourraient affaiblir ce rôle de valeur refuge si la tendance s’inversait.

Les capitaux étrangers ont afflué vers les actions des méga-capitalisations américaines, les obligations d’entreprises des “hyperscalers” et les infrastructures de réseaux électriques. Cela a fait du dollar un pari de plus en plus prisé sur l’exceptionnalisme américain, soutenu par une croissance plus rapide, des rendements plus élevés et une demande étrangère persistante pour les actifs américains.

Mais si le discours sur l’IA venait à s’essouffler, le statut de valeur refuge du dollar pourrait entrer en conflit avec son rôle croissant d’actif sensible au risque, détenu de plus en plus par des investisseurs sensibles aux fluctuations de prix. Une vague de ventes soutenue sur les actions pourrait conduire les investisseurs à se débarrasser de leurs actifs américains, ce qui risquerait d’étouffer la demande de valeur refuge pour la devise.

Si la tendance liée à l’IA s’inverse, “il n’est pas certain que le dollar en tire profit de la même manière que par le passé”, a déclaré Dominic Bunning, responsable de la stratégie de change du G10 chez Nomura.

ALERTE À LA TEMPÊTE SUR LES FLUX DE CHANGE

La semaine dernière a donné un premier signal d’alerte . Lorsque les valorisations des titres liés à l’IA ont été mises sous pression, les flux vers les valeurs refuges ont favorisé le yen japonais et le franc suisse au détriment du dollar. Le billet vert a réussi à enregistrer de modestes gains face à l’euro, principalement parce que la monnaie unique a été affectée par les inquiétudes liées aux troubles civils en France.

“La relation entre les opérations liées à l’IA et le dollar est devenue beaucoup plus visible lorsque ces opérations font l’objet d’une attention particulière”, a déclaré Kevin Ford, stratège en chef des devises et de l’économie macroéconomique chez Convera.

Les flux étrangers vers les actions américaines atteignent des niveaux records, tandis que les investissements directs étrangers sont à la traîne. En conséquence, une grande partie des capitaux provient d’investisseurs institutionnels susceptibles d’acheter ou de vendre lorsqu’ils réévaluent la croissance américaine, les taux d’intérêt ou les valorisations des valeurs technologiques.

Erik Nelson, responsable mondial de la stratégie de change chez Wells Fargo, compare ces allocations aux flux de “capitaux spéculatifs” qui dominent les marchés émergents. Selon les analystes, l’essor de l’IA a renforcé les anticipations d’une croissance américaine plus forte, d’une inflation plus soutenue et de taux plus élevés, ce qui a fait grimper le dollar parallèlement aux rendements des bons du Trésor.

“L’ensemble des opérations liées à l’IA a entraîné une réévaluation à la hausse des taux américains, ce qui a provoqué un rebond du dollar”, a déclaré Noah Buffam, stratège de change chez CIBC Capital Markets.

Si les rendements s’avèrent décevants, un mouvement de correction pourrait toucher les actions, le crédit et les taux, laissant le dollar vulnérable sur trois fronts.

Une croissance plus faible pourrait contraindre la Réserve fédérale à baisser ses taux, érodant ainsi l’avantage de rendement du dollar. Un ralentissement des investissements nationaux viendrait remettre en cause le discours sur l’exceptionnalisme américain. Et le recul de la demande institutionnelle pour les obligations d’entreprises et les actions américaines affaiblirait une source majeure de soutien structurel.

Jusqu’à présent, les investisseurs se sont montrés disposés à acheter sur les baisses, ce qui laisse penser qu’une faiblesse durable pourrait être un processus s’étalant sur des mois, voire des années.

LA LEÇON DE LA BULLE INTERNET

Une chute des actions ne suffirait pas à elle seule à faire chuter le dollar, a déclaré M. Nelson. Après le pic atteint par le Nasdaq en mars 2000, le dollar est resté ferme pendant près de deux ans avant de céder lorsque les marchés du crédit américains ont été mis sous pression à la suite de faillites telles que celle de WorldCom, et en raison d’autres facteurs tels que la reprise de la croissance mondiale.

Mais le développement de l’IA est davantage centré sur les États-Unis. M. Nelson a indiqué que le dollar réel pondéré par les échanges commerciaux est resté au-dessus de sa moyenne à long terme, mesurée depuis 1973, pendant 12 années consécutives, soit la plus longue période jamais enregistrée. Les entrées de capitaux étrangers sont également plus concentrées sur les actions et les obligations d’entreprises qu’en 2000, tandis que les investissements directs étrangers sont plus faibles.

Si les investissements dans les infrastructures ne portent pas leurs fruits, les écarts de crédit pourraient s’élargir, contraignant les entreprises du secteur de l’IA à réduire leurs dépenses d’investissement. Cela pourrait se répercuter sur l’ensemble de l’économie, en affaiblissant la demande d’équipements industriels, de matériel informatique et d’énergie.

Les inquiétudes concernant les segments les plus risqués de l’univers de l’IA, tels que les entreprises “néo-cloud” fortement endettées, notamment CoreWeave CRWV.O , ont déjà entraîné un élargissement marqué des écarts sur les swaps de défaut de crédit ces dernières semaines, accentuant la pression sur les actions.

“On constate déjà des signes de fragilité lorsque l’on examine les swaps de défaut de crédit”, a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des marchés de change chez Scotiabank.

Washington affiche également un déficit budgétaire important aujourd’hui, alors qu’il enregistrait un excédent à l’apogée du secteur technologique en 2000. Cela laisse moins de marge de manœuvre pour mettre en place des mesures de relance contracycliques sans perturber les marchés de la dette.

SENSIBILITÉ SOUS PRESSION

Pour M. Nelson, le signal clé ne réside pas simplement dans la chute éventuelle des actions technologiques américaines, mais dans le fait de savoir si ces tensions deviendront un problème de crédit et de croissance propre aux États-Unis, susceptible également de modifier les anticipations concernant la politique de la Fed. Dans un tel scénario, le yen devrait probablement s’apprécier au détriment du dollar, un mouvement qui pourrait avoir des répercussions supplémentaires sur des marchés qui seraient déjà probablement sous pression.

Cela ne signifie pas pour autant qu’une baisse du dollar soit inévitable. Un choc suffisamment grave pour déclencher une ruée vers le financement en dollars pourrait dans un premier temps renforcer le dollar. En 2008 et en mars 2020, les investisseurs se sont précipités pour obtenir des dollars afin de faire face à leurs engagements libellés en dollars, créant ainsi une demande forte mais temporaire.

Quoi qu’il en soit, certains investisseurs estiment que le dollar revient sur le devant de la scène en tant que facteur de risque majeur, et ce de manière plus significative depuis la chute provoquée par l’annonce, en avril 2025, par le président américain Donald Trump de droits de douane généralisés.

“La sensibilité des investisseurs mondiaux à une forte réévaluation ou à une vague de ventes massives du dollar est considérable”, a déclaré M. Nelson. “À l’approche de 2027, il s’agit là d’une vulnérabilité du dollar qui, selon moi, mérite d’être surveillée. ”