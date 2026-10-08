Les inondations en Thaïlande perturbent les activités des constructeurs automobiles et des équipementiers, selon une fédération du secteur

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Plusieurs équipementiers automobiles thaïlandais ont suspendu leurs activités en raison des inondations qui touchent le pays, ce qui perturbe les livraisons aux constructeurs automobiles, notamment Toyota

7203.T et Isuzu 7202.T , et affecte leurs opérations, ont indiqué jeudi des responsables du secteur.

Le mois dernier, Bangkok a été déclarée zone sinistrée après que près de 300 mm (12 pouces) de pluie se sont abattus sur la ville en seulement trois jours, soit autant que ce que la ville reçoit habituellement pendant tout le mois de septembre.

* Une dizaine de fabricants de pièces automobiles à travers le pays ont suspendu leurs activités, principalement parce que les inondations ont empêché les employés de se rendre au travail, a déclaré Sompol Tanadumrongsak, président de l’Association thaïlandaise des fabricants de pièces automobiles

* Certains fournisseurs qui n’ont pas été directement touchés par les inondations n’ont pas pu livrer leurs pièces en raison de perturbations logistiques, a déclaré Surapong Paisitpattanapong, porte-parole du Club de l’industrie automobile de la Fédération des industries thaïlandaises

* Ces retards dans l’approvisionnement en pièces ont affecté les activités de Toyota, Isuzu, Ford, Nissan et Honda, a précisé M. Surapong

* Isuzu, Honda, Nissan et Ford n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Un porte-parole de Toyota a indiqué que la réouverture de ses usines était prévue pour le 11 octobre, mais que cette date restait à confirmer

* La Thaïlande est le plus grand centre de production automobile d’Asie du Sud-Est et une base d’exportation pour certains des principaux constructeurs automobiles mondiaux

* Les constructeurs automobiles surveillent de près la capacité des fournisseurs à reprendre la production une fois que les eaux se seront retirées. Si les perturbations persistent, il faudra peut-être s'approvisionner en pièces détachées au Japon, a déclaré M. Surapong

* Mercredi, la FTI a estimé que le secteur industriel avait subi des dégâts liés aux inondations s'élevant à 6 milliards de bahts (soit 178 millions de dollars), et a indiqué que les usines d'assemblage automobile disposaient de stocks suffisants pour poursuivre la production jusqu'au 12 octobre.

* À ce jour, 60 personnes ont perdu la vie dans ces inondations, a indiqué mercredi le ministère de l'Intérieur, alors que 28 provinces sont touchées par les inondations