Les indices FTSE sont mitigés au début d'une semaine riche en données, Pinewood plonge

FTSE 100 en hausse de 0,26%, FTSE 250 en baisse de 0,22%

L'inflation, les ventes au détail, les rapports d'activité sont attendus

Pinewood plonge après le retrait de l'offre de rachat par Apax Partners

Les actions du secteur de la défense progressent en raison de l'augmentation potentielle des dépenses publiques

Le FTSE 100 de Londres a terminé en hausse lundi au début d'une semaine riche en données, tandis que Pinewood PINE.L a été le plus grand perdant des valeurs moyennes après que la société de capital-investissement Apax ait retiré son offre.

L'indice FTSE 100 .FTSE a légèrement augmenté de 0,26% à 10 473,69 points, tandis que l'indice FTSE 250 .FTMC , axé sur le marché intérieur, a terminé en baisse de 0,22% à 23 375,47 points.

Les valeurs de défense .FTNMX502010 ont augmenté de 2,5% et ont mené les gains sectoriels après un rapport selon lequel le gouvernement britannique envisageait d'avancer son objectif de dépenser 3% de la production économique pour la défense.

La Conférence de Munich sur la sécurité qui s'est tenue ce week-end a également mis en évidence la nécessité d'une plus grande coopération militaire au sein de l'Europe à un moment où les politiques américaines ont bouleversé l'ordre mondial en matière de sécurité.

Pendant ce temps, les banques britanniques NatWest NWG.L et Barclays BARC.L ont augmenté respectivement de 4,7 % et de 1,5 %, suivant une reprise plus large des valeurs financières européennes.

Les banques britanniques .FTNMX301010 ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin mars 2025 vendredi, alors que les craintes concernant les modèles d'intelligence artificielle ont balayé les marchés mondiaux.

Les actions de Pinewood ont chuté de 32,6 % et ont enregistré leur plus forte baisse quotidienne depuis 2007, Apax ayant annulé l'accord de 792 millions de dollars annoncé fin janvier, en invoquant des conditions de marché difficiles.

Pendant ce temps, la société d'investissement britannique Rosebank Industries < ROSE.L > a glissé de 2 % après avoir déclaré qu'elle était en pourparlers avancés pour acheter deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour un montant de 3,05 milliards de dollars.

Les actions de SkinBioTherapeutics SBTX.L ont perdu près de la moitié de leur valeur après que la société britannique de dermatologie a déclaré qu'elle enquêtait sur son ancien directeur général.

Cette semaine, des rapports seront publiés sur l'inflation et les ventes au détail de janvier au Royaume-Uni, ainsi que sur les premières estimations de l'activité manufacturière de février.

L'inflation n'est toujours pas proche de l'objectif de 2 % de la Banque d'Angleterre, mais les investisseurs prévoient une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt le mois prochain, car les conditions monétaires strictes pèsent sur le marché du travail et sur l'économie en général .