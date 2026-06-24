Les indices FTSE de Londres soutenus par les valeurs immobilières alors que Segro rejette une offre publique d'achat

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L'indice FTSE des valeurs moyennes londoniennes, axé sur le marché intérieur, a progressé mercredi, les valeurs immobilières ayant rebondi dans le sillage de Segro après que le bailleur britannique a rejeté l'offre de 16 ,6 milliards de dollars de la société américaine Prologis .

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE était stable à 07h55 GMT, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC progressait légèrement de 0,1 %.

* L'indice FTSE 350 des fonds d'investissement immobiliers

.FTNMX351020 a bondi de 6 % et le secteur immobilier

.FTUB3510 a progressé de 5,3 %, Harworth HWG.L et Tritax

BBOXT.L affichant chacun une hausse de 5,6 %.

* Segro SGRO.L a bondi de 15,6 % et a été la valeur la plus performante du FTSE 100, Prologis PLD.N ayant exhorté les actionnaires de la société britannique à faire pression sur le conseil d’administration du bailleur pour qu’il engage le dialogue avec l’entreprise américaine de logistique. Prologis a fait valoir que cette société du FTSE 100 était sous-évaluée.

* La scène politique locale est également au centre de l’attention après que la démission du Premier ministre Keir Starmer, en début de semaine, a ouvert la voie à une course à la direction du parti qui pourrait potentiellement aboutir à la nomination de l’ancien maire du Grand Manchester, Andy Burnham , à ce poste en juillet ou en septembre.

* Sur le plan macroéconomique, les traders s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base avant la fin de l'année, selon des données compilées par LSEG, afin de lutter contre les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

* Des décideurs politiques tels qu’Alan Taylor ont toutefois souligné que la réponse appropriée serait plutôt de "maintenir les taux inchangés", au vu des données suggérant un ralentissement du marché du travail .

* Entre autres, le titre du gestionnaire de fonds britannique Liontrust LIO.L a bondi de 12,2 % après avoir annoncé que les sorties nettes de capitaux au cours du trimestre actuel avaient ralenti, grâce à son expansion mondiale et à l’afflux de fonds de la part de clients institutionnels.

* Le constructeur immobilier Berkeley BKGH.L a progressé de 5,1 % après avoir annoncé des perspectives de demande solides

* Primary Health Properties PHP.L a progressé de 3 % après avoir indiqué être en discussions avancées avec un investisseur dont le nom n’a pas été divulgué en vue de la création d’une nouvelle coentreprise portant sur les actifs hospitaliers privés de ce REIT britannique spécialisé dans le secteur de la santé.