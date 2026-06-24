Carburants : Donald Trump ordonne à la justice d'examiner les prix à la pompe

Donald Trump, le 1er avril 2026, à Washington DC ( POOL / ALEX BRANDON )

"Le prix du carburant a intérêt à baisser beaucoup plus rapidement que ce que je vois actuellement" a déclaré le président américain sur sa plate-forme Truth Social.

La guerre en Iran a fait bondir les cours du pétrole, et, mécaniquement, le prix des carburants aux Etats-Unis comme dans le monde entier, en raison notamment du blocage pendant plusieurs mois du détroit d'Ormuz, voie de passage importante pour les hydrocarbures.

Même s'il n'a pas réglé tous les problèmes, l'accord conclu la semaine dernière entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit a fait baisser les cours du pétrole, ce qui ne se reflète pas assez sur les prix à la pompe aux Etats-Unis pour Dondald Trump.

" Les grandes compagnies pétrolières ne baissent pas leurs prix à la pompe de manière proportionnelle à la forte baisse des prix du pétrole qu'elles achètent ", s'est indigné le président américain sur Truth Social. "En d'autres termes, les clients se font gruger", a-t-il ajouté.

Par conséquent, "j'ai ordonné au ministère de la Justice de se pencher sans délai sur cette question. Le prix du carburant a intérêt à baisser beaucoup plus rapidement que ce que je vois actuellement !", a mis en garde Donald Trump.

Le pétrole, un enjeu politique aux États-Unis

Le président américain est sous pression pour convaincre les Américains que sa campagne militaire au Moyen-Orient n'a pas durablement entamé leur pouvoir d'achat, alors que se profilent des élections législatives de mi-mandat qui s'annoncent difficiles pour son camp en novembre.

Or, le prix du carburant est une question sensible aux Etats-Unis, où la voiture individuelle reste de loin le principal moyen de locomotion.

Si le prix de l'essence est redescendu ces derniers jours sous la barre symbolique de 4 dollars le gallon (3,8 litres, volume de référence dans le pays), il reste plus élevé qu'avant le déclenchement de la guerre, où il se situait autour de 3 dollars .

Les Etats-Unis sont le premier producteur mondial de pétrole et les prix – bien qu'influencés par les cours mondiaux - y sont nettement moins élevés que ceux pratiqués en Europe.