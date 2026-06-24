Les indices FTSE britanniques soutenus par les valeurs immobilières alors que Segro rejette une offre publique d'achat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour après la clôture des marchés)

Les valeurs londoniennes ont progressé mercredi, l’indice FTSE des valeurs moyennes axées sur le marché national mettant fin à une série de quatre jours de baisse, les valeurs immobilières ayant rebondi après le rejet par Segro de l’offrede 16,6 milliards de dollars de la société américaine Prologis .

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en hausse de 0,3%, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a progressé de 0,8%.

* L’indice FTSE 350 des fonds d’investissement immobiliers .FTNMX351020 a bondi de 6,9%; le secteur immobilier .FTUB3510 a gagné 6,3%, ce qui en fait les secteurs les plus performants du FTSE 350.

* Segro SGRO.L a bondi de 17,4%, en tête du FTSE 100, tandis que Prologis PLD.N a exhorté les actionnaires de la société britannique à faire pression sur le conseil d’administration du bailleur pour qu’il engage le dialogue avec la société américaine de logistique. Prologis a fait valoir que la société du FTSE 100 était sous-évaluée.

* La démission cette semaine du Premier ministre Keir Starmer a ouvert la voie à une course à la direction qui pourrait potentiellement aboutir à la nomination del’ancien maire du Grand Manchester, Andy Burnham, à ce poste en juillet ou en septembre.

* Sur le plan macroéconomique, les traders s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux d'intérêt d'au moins 25 points de base avant la fin de l'année, selon des données compilées par LSEG, afin de lutter contre les pressions inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient.

* Des décideurs politiques tels qu’Alan Taylor ont toutefois souligné que la réponse appropriée serait plutôt de "maintenir les taux inchangés", au vu des données suggérant un ralentissement du marché du travail .

* Les actions de la société de gestion britannique Liontrust LIO.L ont progressé de 12,6% après l’annonce d’un ralentissement des sorties nettes au cours du trimestre actuel, grâce à son expansion mondiale et à l’afflux de fonds de la part de clients institutionnels.

* Les actions des sociétés minières de métaux industriels .FTNMX551020 ont reculé de 2,1%, celles des sociétés minières de métaux précieux .FTNMX551030 ont perdu 4,3% et les actions du secteur de l’énergie .FTNMX601010 ont cédé 2,5% en raison de la baisse des cours des matières premières.

* Primary Health Properties PHP.L a progressé de 4,5% après avoir annoncé qu’elle était en pourparlers avancés avec un investisseur dont le nom n’a pas été divulgué en vue de la création d’une nouvelle coentreprise portant sur les actifs hospitaliers privés de ce fonds immobilier spécialisé dans le secteur de la santé britannique.