Les indices européens plongés dans le rouge sur fond d'inquiétudes sur la tech

(AOF) - Les marchés européens ont démarré cette dernière séance de la semaine en territoire négatif dans le prolongement de la clôture de Wall Street et des marchés asiatiques. Les inquiétudes sur la tech, malgré les résultats solides de Nvidia, continuent de peser tout comme la position inconfortable de la Fed au lendemain d'un rapport sur l'emploi américain mitigé. Dans ce contexte, le CAC 40 accuse le coup, cédant 0,30% à 7957 points. L'EuroStoxx 50 perd 0,62%, à 5531 points. Le Dax et le FTSE 100 ne sont guère mieux lotis, reculant respectivement de 0,42% et de 0,40%.