Les indices européens en ordre dispersé, le CAC 40 résiste
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 11:58
Les investisseurs ne savent plus trop sur quel pied danser après la décision de la Cour suprême américaine d'invalider une grande partie des droits de douane mis en place par l'administration Trump. Peu après cette décision, le président des Etats-Unis a annoncé une taxe douanière mondiale de 10%, avant de la porter à 15%. Cette surtaxe resterait en place jusqu'à la fin du mois de juillet, suivie de tarifs plus durables et potentiellement plus élevés.
Pour Goldman Sachs, ces annonces, celle de la Cour suprême et celles de Donald Trump, ramèneront la hausse du taux tarifaire effectif depuis le début de 2025 de 10 points de pourcentage à 9 points. Les estimations des analystes de la banque d'investissement américaine suggèrent que la répercussion du coût des tarifs sur les prix à la consommation a déjà eu lieu avant l'arrêt de la Cour suprême. Ainsi, l'indice des prix PCE (hors énergie et alimentation) a augmenté d'environ 0,7% jusqu'en janvier et augmentera les prix de 0,1% supplémentaire sur le reste de l'année 2026.
Focus sur les valeurs qui bougent
A Paris, la tendance résiste grâce aux bonnes performances des valeurs du luxe et des banques, alors que dans le rouge, Pernod Ricard pèse sur la tendance avec une baisse de 3,89%, après la dégradation de Deutsche Bank qui est passée de conserver à vendre. En repli également, Dassault Systèmes trébuche de 1,98% après la nomination de Pascal Daloz au poste de président-directeur général.
En dehors du CAC 40, Forvia abandonne 6,44%, pénalisé, à la veille de la publication de ses résultats, par les perspectives décevantes de sa filiale Hella. Emeis progresse de 3,49%, après l'annonce de sa sortie anticipée de son plan de sauvegarde.
En Allemagne, le DAX 40 recule sous le poids des replis de géants de la cote comme Rheinmetall (-2,36%), SAP (-2,09%) ou encore Bayer (-1,40%).
En Espagne, le marché est soutenu par la bonne orientation des banques qui profitent de l'avis positif de Deutsche Bank sur Bankinter ( 2,36%) et Sabadell ( 1,67%) toutes deux recommandées à l'achat. Tandis que l'avis des analystes sur CaixaBank ( 0,57%) a été relevé de vente à conserver.
Ailleurs en Europe, Novo Nordisk chute lourdement (-15,44%) après la publication d'une étude révélant que son CagriSema était moins efficace que le Tirzepatide de l'Américain Eli Lilly contre l'obésité.
A Londres, Johnson Matthey abandonne 17,27%, après l'amendement d'un contrat de cession avec Honeywell. Le prix de cession de l'activité Catalyst Technologies du Britannique est passé de 1,8 à 1,325 milliard de livres sterling. Cet ajustement reflète la performance de cette activité au cours de l'exercice 2025-2026 (report de projets et baisse de la rentabilité).
Quelques statistiques au programme
Au niveau des statistiques macro-économiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a fait mieux que prévu en février. Attendu en hausse de 87,6 à 88,4 points, il a finalement atteint 88,6 points, son plus haut niveau depuis le mois d'août 2025.
A 14h30 aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de l'indice d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de janvier, puis à 16h des commandes à l'industrie, toujours aux Etats-Unis.
Sur le marché des devises, l'euro recule (-0,28%) face au billet vert, et se négocie contre 1,1799 dollar.
