Les indices européens dans le vert sur fond de conflit entre Israël et l'Iran

(AOF) - Les marchés européens évoluent en hausse alors que conflit entre Israël et l'Iran, qui entre dans son quatrième jour, s'intensifie. Des missiles iraniens ont notamment atteint Tel-Aviv la nuit dernière. Sur le front macroéconomique, la Fed rendra sa décision de politique monétaire ce mercredi. Côté valeurs, Renault dévisse au lendemain de l'annonce du départ de son directeur général Luca de Meo. Il est pressenti pour rejoindre Kering. Le géant du luxe occupe la place de leader au sein du CAC 40 qui gagne 0,67% à 7736 points. L'Eurostoxx 50 avance, lui, de 0,42% à 5312 points.

En Europe, à Londres , BT avance de 1,52% à 186,85 pence. Le Financial Times a rapporté hier des déclarations de la directrice générale du groupe, Allison Kirkby, selon lesquelles les avancées en matière d'intelligence artificielle pourraient accroître significativement le nombre de suppressions d'emplois engagées au sein de l'opérateur télécom britannique. "Le plan de réduction d'effectifs portant sur plus de 40 000 postes et d'économies de coûts de trois milliards de livres sterling d'ici la fin de la décennie "ne reflétait pas le plein potentiel de l'IA", a-t-elle fait savoir.

A Paris, Renault accuse la plus forte baisse du CAC 40 avec un repli de 6,69%, à 40,16 euros après l'annonce du départ de son directeur général, qui devrait, selon Le Figaro, prendre le même poste chez Kering qui est en tête de l'indice parisien avec un gain de 9,80%, à 189,50 euros. Hier, Renault Group a annoncé, via un communiqué, le départ de son directeur général, Luca de Meo, après 5 ans à la tête de l'entreprise, qui souhaite partir " afin de relever de nouveaux défis en dehors du secteur automobile ".

TotalEnergies (+0,64% à 55,15 euros) annonce l'acquisition auprès de Chevron d'une participation de 25% dans un portefeuille de permis d'exploration au large des États-Unis. Ces 40 concessions fédérales du plateau continental extérieur (OCS), couvrant une surface d'environ 1 000 km2 et situées entre 175 et 330 km des côtes, comprennent 13 blocs de la zone de Walker Ridge, 9 du Mississippi Canyon et 18 de l'East Breaks.

Les chiffres macroéconomiques

En Italie, l'inflation est ressortie en repli de 0,1% en mai, en rythme mensuel, contre 0,1% en avril. Elle était attendue stable. En rythme annuel, elle ressort à 1,6%, contre une prévision à 1,7% , après 1,9% en avril. En données harmonisées, en rythme mensuel, elle est en recul de 0,1% en rythme annuel contre une hausse attendue de 0,1% après 0,4% en avril.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York sera publié à 14h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,30% à 1,1582 dollar.