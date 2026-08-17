Les indices de Wall Street reculent face à la hausse des cours du pétrole, dans l'attente des résultats du secteur de la distribution

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des actions individuelles et des secteurs, avec ajout d'informations sur les volumes et la liste des titres en hausse et en baisse)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,51%, S&P 500 -0,52%, Nasdaq -0,31%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissent tandis que celles du secteur des logiciels s'effondrent

* Le secteur de l'énergie est le seul à progresser parmi les secteurs du S&P; celui des services de communication est le plus touché

* L'action américaine de Vista Energy progresse après l'acquisition d'une participation par Peter Thiel

par Sinéad Carew et Avinash P

Les trois principaux indices de Wall Street ont terminé en baisse lundi, les investisseurs attendant les résultats trimestriels des grands distributeurs pour mieux cerner les dépenses de consommation aux États-Unis, tandis que les cours du pétrole ont augmenté, les États-Unis et l’Iran ne semblant pas se rapprocher d’un accord.

Les contrats à terme sur le pétrole ont clôturé en hausse de plus de 2 dollars le baril, le pessimisme des investisseurs quant aux efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit avec l’Iran ayant attisé les craintes concernant l’offre mondiale. La hausse du pétrole a soutenu l’indice de l’énergie .SPNY , qui a clôturé en hausse de 0,87% et a été le seul secteur en hausse parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500.

Les investisseurs, ayant encore en mémoire la faiblesse des ventes au détail et des chiffres de l’emploi du mois de juillet, se sont montrés prudents dans l’attente des résultats trimestriels des enseignes de distribution. L’enseigne de bricolage HomeDepot HD.N doit publier ses résultats mardi, et Walmart WMT.O , référence du secteur de la grande distribution, jeudi.

“Les inquiétudes liées aux récentes données en baisse rendent le marché un peu tiède, dans l’attente des résultats des détaillants pour se donner une orientation”, a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth, qui a ajouté que les volumes sont souvent faibles en août, période où de nombreux traders partent en vacances. “C’est à la fois le marasme estival et l’attente des données sur la consommation.”

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 272,63 points, soit 0,51%, à 53.459,78, le S&P 500 .SPX a perdu 40,70 points, soit 0,52%, à 7.745,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 84,25 points, soit 0,31%, à 26.644,91. À l’exception du secteur de l’énergie, les 11 principaux secteurs d’activité de l’indice de référence S&P 500 ont tous reculé: les services de communication .SPLRCL et les biens de consommation de base .SPLRCS ont tous deux chuté d’environ 1,5%, tandis que le secteur financier .SPSY et celui des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD ont perdu un peu plus de 1%.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a terminé en baisse de près de 0,2% après avoir oscillé entre le rouge et le vert tout au long de la séance. Les échanges sur le secteur technologique ont été volatils , les investisseurs s'interrogeant sur la rentabilité des dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle. Reuters a rapporté vendredi que deux personnes proches des comptes d'Anthropic ont indiqué que la société, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d'affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars. Lundi, les hausses enregistrées par les valeurs du secteur des puces électroniques ont été contrebalancées par les baisses du secteur des logiciels: l'indice PHLX des semi-conducteurs .SOX a progressé de 1,6%, tandis que l'indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS a chuté de 2,8%. Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O ont été les principaux freins du S&P 500, les deux titres reculant de plus de 3%. Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont le plus contribué à la hausse de l’indice de référence, Micron Technology MU.O gagnant 4% et Applied Materials AMAT.O progressant de 5,5%.

Les investisseurs attendent également les résultats, qui seront publiés la semaine prochaine, du leader des puces d’IA Nvidia

NVDA.O , la société la plus valorisée au monde . Parmi les valeurs qui se sont démarquées, l'action de Vista

VISTAA.MX VIST.N , cotée aux États-Unis, a bondi de 5,6% après que Peter Thiel a acquis une participation de 1% dans la compagnie pétrolière latino-américaine. À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,76 fois plus nombreux que les titres en hausse, avec 275 nouveaux plus hauts et 226 nouveaux plus bas. Sur le Nasdaq, 1.848 titres ont progressé et 3.106 ont reculé, les titres en baisse étant 1,68 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 88 nouveaux plus-hauts et 113 nouveaux plus-bas.

Sur les places boursières américaines, 14,74 milliards d'actions ont changé de mains, contre une moyenne mobile de 16,95 milliards sur les 20 dernières séances.