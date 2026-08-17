Les indices de Wall Street reculent alors que l'Iran et les résultats du secteur de la distribution sont au centre de l'attention

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point sur les échanges de l'après-midi)

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,49%, S&P 500 -0,37%, Nasdaq -0,31%

* Les valeurs du secteur des semi-conducteurs rebondissent tandis que celles du secteur des logiciels reculent

* Le secteur de l'énergie est le plus performant, tandis que celui des services de communication est le plus en baisse

* L'action américaine de Vista Energy progresse après l'entrée de Peter Thiel dans le capital

par Sinéad Carew et Avinash P

Le S&P 500 a reculé lundi, les investisseurs attendant les résultats trimestriels des grands détaillants pour se faire une idée de la santé de la consommation américaine, tandis que les cours du pétrole ont augmenté, les États-Unis et l’Iran ne semblant pas se rapprocher d’un accord.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de plus de 2% en raison des craintes liées à l'offre mondiale, alimentées par le pessimisme des investisseurs quant aux efforts diplomatiques visant à résoudre le conflit avec l'Iran .

La hausse du pétrole a soutenu l’indice du secteur de l’énergie

.SPNY , qui a progressé de 1% et figurait parmi les deux secteurs du S&P 500 en hausse, aux côtés du secteur industriel

.SPLRCI , qui a gagné 0,3%.

Les investisseurs, encore marqués par la faiblesse des chiffres de juillet sur les ventes au détail et l’emploi, se sont montrés prudents dans l’attente des résultats trimestriels de plusieurs enseignes, notamment ceux de l’enseigne de bricolage Home Depot

HD.N , attendus mardi, et ceux de Walmart WMT.O , figure de proue du secteur de la grande distribution, attendus jeudi.

"Les inquiétudes liées aux données récentes, moins encourageantes, rendent le marché un peu tiède et l'incitent à attendre les résultats des détaillants pour se donner une orientation", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef des marchés chez Osaic Wealth, qui a ajouté que les volumes sont souvent faibles en août, période où de nombreux traders partent en vacances. "C’est à la fois le marasme estival et l’attente des données sur la consommation." À 14h15 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 263,09 points, soit 0,49%, à 53.469,32, le S&P 500 .SPX perdait 29,00 points, soit 0,37%, à 7.756,76 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 82,57 points, soit 0,31%, à 26.646,60.

Vendredi, le S&P 500 a reculé par rapport au plus haut historique atteint à la clôture de la séance précédente. Le même jour, l’indice Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a clôturé en baisse d’environ 1,3% par rapport à son plus récent plus haut historique.

Lundi, le secteur des services de communication .SPLRCL a été le plus faible des secteurs du S&P 500, reculant d’environ 1,6%, Meta Platforms META.O constituant son principal frein.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a légèrement reculé. Les cours des valeurs technologiques ont été volatils , les investisseurs s'interrogeant sur la rentabilité des dépenses massives consacrées à l'intelligence artificielle. Reuters a rapporté vendredi qu'Anthropic, qui se prépare à son introduction en bourse, prévoyait pour 2028 un chiffre d'affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars, selon deux personnes proches des comptes de l'entreprise. Lundi, les hausses des valeurs du secteur des puces électroniques ont été contrebalancées par les baisses du secteur des logiciels. L’indice PHLX des semi-conducteurs .SOX progressait de près de 2%, tandis que l’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS reculait de 2,8%. Les investisseurs attendent également les résultats, qui seront publiés la semaine prochaine, du principal fabricant de puces d’IA, Nvidia NVDA.O , la société la plus valorisée au monde . La baisse de Microsoft MSFT.O a constitué le principal frein à l’indice S&P 500, tandis que les valeurs du secteur des puces électroniques étaient en hausse. Micron a progressé de 4,5% et Applied Materials AMAT.O de 5,6%, figurant parmi les principaux moteurs de l’indice de référence. Parmi les autres titres en vue, les actions de Vista VISTAA.MX

VIST.N cotées aux États-Unis ont gagné 4% après que Peter Thiel a acquis une participation de 1% dans la compagnie pétrolière latino-américaine. Les titres en baisse ont été 1,7 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE), où l’on a enregistré 213 nouveaux plus hauts et 176 nouveaux plus bas.

Sur le Nasdaq, 1.834 titres ont progressé et 2.921 ont reculé, les titres en baisse étant 1,59 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus-bas, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 79 nouveaux plus-hauts et 100 nouveaux plus-bas.