Les indices de Wall Street grimpent grâce à Nvidia et aux actions technologiques ; certains responsables de la Fed sont tièdes quant à une nouvelle réduction des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action de Nvidia en hausse après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

Les actions d'Apple en hausse après que la société de courtage ait augmenté son prix cible

Indices: Dow en hausse de 0,2%, S&P 500 en hausse de 0,5%, Nasdaq en hausse de 0,7%

(Mise à jour de l'après-midi) par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse lundi après-midi, les actions de Nvidia NVDA.O augmentant après qu'elle ait déclaré qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, certains responsables de la Réserve fédérale ayant exprimé des doutes sur la nécessité de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 3,6 %, donnant au S&P 500 et au Nasdaq leurs plus fortes hausses. Les actions d'Apple

AAPL.O ont augmenté de 3,8 % après que Wedbush a relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17. Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,7 %

Les investisseurs suivent de près les commentaires des responsables de la Fed après que la banque centrale américaine a réduit ses taux de 25 points de base la semaine dernière et a indiqué d'autres réductions lors de ses prochaines réunions.

La présidente de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ont tous deux déclaré, dans des remarques distinctes, que si la réduction d'un quart de point de pourcentage des taux lors de la réunion de la semaine dernière était appropriée pour gérer le risque d'une hausse du chômage, la réduction de l'inflation demeurait la priorité.

Toutefois, la gouverneure de la Fed , Stephen Miran, qui avait exprimé son désaccord la semaine dernière lorsque la Fed avait réduit le taux de référence d'un quart de point de pourcentage et estimé qu'une réduction d'un demi-point était justifiée, a déclaré lundi sur le site que la politique monétaire "est bien en territoire restrictif"

"Il faut un catalyseur pour que les actions augmentent de manière significative, et les marchés semblent ignorer les vents contraires potentiels", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Nous ne sommes pas en train de faire des appels d'offres généralisés ou d'essayer de devancer le marché, mais nous faisons certainement remarquer à nos clients que les portefeuilles reflètent le fait que nous avons atteint des sommets historiques et que les valorisations sont en train de s'étirer", a-t-il déclaré.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 74,36 points, soit 0,16%, à 46 389,63, le S&P 500 .SPX a gagné 29,82 points, soit 0,45%, à 6 694,18 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 159,81 points, soit 0,71%, à 22 791,29.

Les trois principaux indices ont atteint des records de clôture au cours des deux dernières séances.

Certains investisseurs ont également été préoccupés par les nouveaux frais de visa imposés par le président américain Donald Trump aux travailleurs étrangers, qui ont suscité une condamnation généralisée de la part des cadres du secteur technologique et d'autres personnes sur les médias sociaux.

Les actions de Kenvue KVUE.N ont baissé de 6,5 %. On s'attendait à ce que Donald Trump fasse une annonce lundi après-midi liant l'utilisation de l'analgésique de Kenvue, le Tylenol, au développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,07 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 449 nouveaux sommets et 92 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 510 titres ont augmenté et 2 043 ont baissé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,23 contre 1.