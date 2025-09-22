 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
45 493,66
+0,99%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les indices de Wall Street grimpent grâce à Nvidia et aux actions technologiques ; certains responsables de la Fed sont tièdes quant à une nouvelle réduction des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 21:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action de Nvidia en hausse après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI

*

Les actions d'Apple en hausse après que la société de courtage ait augmenté son prix cible

*

Indices: Dow en hausse de 0,2%, S&P 500 en hausse de 0,5%, Nasdaq en hausse de 0,7%

(Mise à jour de l'après-midi) par Caroline Valetkevitch

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en hausse lundi après-midi, les actions de Nvidia NVDA.O augmentant après qu'elle ait déclaré qu'elle investirait jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, certains responsables de la Réserve fédérale ayant exprimé des doutes sur la nécessité de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 3,6 %, donnant au S&P 500 et au Nasdaq leurs plus fortes hausses. Les actions d'Apple

AAPL.O ont augmenté de 3,8 % après que Wedbush a relevé le prix cible de l'action en raison des signes de forte demande pour l'iPhone 17. Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a progressé de 1,7 %

Les investisseurs suivent de près les commentaires des responsables de la Fed après que la banque centrale américaine a réduit ses taux de 25 points de base la semaine dernière et a indiqué d'autres réductions lors de ses prochaines réunions.

La présidente de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, ont tous deux déclaré, dans des remarques distinctes, que si la réduction d'un quart de point de pourcentage des taux lors de la réunion de la semaine dernière était appropriée pour gérer le risque d'une hausse du chômage, la réduction de l'inflation demeurait la priorité.

Toutefois, la gouverneure de la Fed , Stephen Miran, qui avait exprimé son désaccord la semaine dernière lorsque la Fed avait réduit le taux de référence d'un quart de point de pourcentage et estimé qu'une réduction d'un demi-point était justifiée, a déclaré lundi sur le site que la politique monétaire "est bien en territoire restrictif"

"Il faut un catalyseur pour que les actions augmentent de manière significative, et les marchés semblent ignorer les vents contraires potentiels", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Nous ne sommes pas en train de faire des appels d'offres généralisés ou d'essayer de devancer le marché, mais nous faisons certainement remarquer à nos clients que les portefeuilles reflètent le fait que nous avons atteint des sommets historiques et que les valorisations sont en train de s'étirer", a-t-il déclaré.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 74,36 points, soit 0,16%, à 46 389,63, le S&P 500 .SPX a gagné 29,82 points, soit 0,45%, à 6 694,18 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 159,81 points, soit 0,71%, à 22 791,29.

Les trois principaux indices ont atteint des records de clôture au cours des deux dernières séances.

Certains investisseurs ont également été préoccupés par les nouveaux frais de visa imposés par le président américain Donald Trump aux travailleurs étrangers, qui ont suscité une condamnation généralisée de la part des cadres du secteur technologique et d'autres personnes sur les médias sociaux.

Les actions de Kenvue KVUE.N ont baissé de 6,5 %. On s'attendait à ce que Donald Trump fasse une annonce lundi après-midi liant l'utilisation de l'analgésique de Kenvue, le Tylenol, au développement de l'autisme pendant la grossesse, une affirmation que de nombreux médecins contestent.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,07 contre 1 à la Bourse de New York. Il y a eu 449 nouveaux sommets et 92 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 510 titres ont augmenté et 2 043 ont baissé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,23 contre 1.

Valeurs associées

APPLE
256,0647 USD NASDAQ +4,30%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 428,98 Pts Index Ex +0,25%
KENVUE
17,055 USD NYSE -7,03%
NASDAQ 100 INDEX
24 748,99 Pts Index Ex +0,50%
NASDAQ Composite
22 775,73 Pts Index Ex +0,64%
NVIDIA
182,8900 USD NASDAQ +3,52%
S&P 500 INDEX
6 696,23 Pts CBOE +0,48%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 21:08:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

