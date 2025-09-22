MBX Biosciences annonce une offre d'actions après un doublement de l'action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre -

** Les actions de MBX Biosciences MBX.O ont baissé de 3,8 % à 19,25 dollars, alors que la société cherche à capitaliser sur la hausse de ses actions en levant des fonds

** Les actions de MBX ont clôturé en hausse de 100 % à 20 $ après que la société ait déclaré () que son médicament expérimental, le canvuparatide, avait atteint son objectif principal dans un essai de phase intermédiaire pour les adultes souffrant d'hypoparathyroïdie chronique, un trouble hormonal qui provoque de faibles niveaux de calcium

** Après la cloche, la société basée à Carmel, dans l'Indiana, annonce () une offre de 10 millions d'actions

** JP Morgan, Jefferies, TD Cowen et Guggenheim sont les teneurs de livre conjoints

** La société est entrée en bourse en septembre dernier après une introduction en bourse () de 10,2 millions d'actions au prix de 16 $

** Avec ~33,6 millions d'actions en circulation, la société a une capitalisation boursière d'environ 672 millions de dollars

** Les 7 analystes couvrant

les 7 analystes couvrant MBX sont haussiers avec une note moyenne de "strong buy"; le PT médian est de 45 $, selon les données de LSEG