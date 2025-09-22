Wall Street poursuit sa progression, soutenue par le secteur technologique

Un opérateur à la Bourse de New York le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a de nouveau clôturé à des niveaux records lundi, le repli du début de séance ayant été compensé par de bonnes nouvelles pour certains géants technologiques.

Le Dow Jones a gagné 0,14%, l'indice Nasdaq 0,70% et l'indice élargi S&P 500 a pris 0,44%.

Après un démarrage en demi-teinte, "le marché a commencé à rebondir et nous avons assisté à un mouvement très familier d'achats de valeurs en baisse, sur les actions à très forte capitalisation", relève auprès de l'AFP Patrick O'Hare, de Briefing.com.

La place américaine a surtout été poussée par l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars du géant des puces électroniques Nvidia dans la construction de centres de données pour OpenAI.

Ces capacités supplémentaires vont permettre à la start-up leader de l'intelligence artificielle (IA) de former "sa prochaine génération de modèles dans le cadre du développement de la superintelligence", ont affirmé les deux sociétés.

La nouvelle a donné de l'élan au titre de Nvidia, qui a pris 3,93% à 183,61 dollars. Première capitalisation mondiale, de loin, Nvidia a entraîné dans son sillage une grande partie des actions américaines.

"Ce n'est pas qu'il y ait eu une forte conviction à l'achat, c'est juste qu'il y avait un réel manque de conviction à la vente", estime Patrick O'Hare.

Selon lui, "le marché ne renonce toujours pas à l'idée qu'il y aura plusieurs baisses de taux (de la Fed), ce qui continue de constituer un soutien stable" aux actions.

La semaine dernière, la banque centrale des Etats-Unis (Fed) a abaissé ses taux directeurs pour la première fois de l'année, d'un quart de point de pourcentage. Et les analystes estiment que la détente devrait se poursuivre dans les prochains mois en raison du ralentissement observé sur le marché de l'emploi.

Reste que les responsables de la Fed sont divisés: lundi, Stephen Miran, récemment promu par Donald Trump, a estimé que les taux devraient être "environ deux points de pourcentage moins élevés".

Un de ses collègues, Alberto Musalem, a lui estimé qu'il fallait "agir avec prudence" et de manière "graduée", car l'inflation reste élevée.

Dans ce contexte, la prise de parole mardi de Jerome Powell, le président de la Réserve Fédérale, "pourrait influencer le marché", estime M. O'Hare.

Les investisseurs scruteront aussi vendredi la publication de l'indice d'inflation PCE, mesure privilégiée par la Fed.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américains à échéance dix ans évoluait vers 14H00 GMT autour de 4,15%, contre 4,13% à la clôture vendredi.

Côté entreprises, le géant de l'informatique à distance (cloud) Oracle (+6,29% à 328,07 dollars) a profité des nouvelles annonces sur la nouvelle formule de TikTok aux Etats-Unis.

Selon la Maison Blanche, l'entreprise gérera, en plus de les héberger, les données de la plateforme, qui va devenir indépendante de sa maison mère ByteDance et utilisera une copie de son algorithme.

La biotech Metsera (+60,80% à 53,58 dollars), qui développe des traitements contre l'obésité, s'est envolée, les investisseurs se montrant ravis de l'annonce de son rachat par le laboratoire Pfizer pour un montant de 4,9 milliards de dollars, susceptible d'augmenter selon certains critères.

Le groupe pharmaceutique Kenvue (-7,50% à 16,97 dollars) a été sanctionné après des informations de presse assurant que l'administration Trump pourrait faire une annonce liant la prise de son médicament phare, le Tylenol, au développement de l'autisme chez l'enfant, dès lundi.

