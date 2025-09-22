Les États-Unis enclins à lancer une bouée de sauvetage financière à l'Argentine de Milei

Le président argentin Javier Milei lors d'un discours au Parlement du Paraguay à Asuncion le 17 septembre 2025 ( AFP / DANIEL DUARTE )

Le Trésor américain s'est dit lundi prêt à "faire ce qui est nécessaire" pour soutenir l'économie de l'Argentine, dont le président ultralibéral Javier Milei s'emploie depuis plusieurs jours à calmer des marchés financiers fébriles, après plusieurs revers politiques.

Le gouvernement de Javier Milei, proche allié de Donald Trump, traverse une période délicate, avec une monnaie, le peso, sous forte pression, particulièrement depuis une gifle électorale début septembre lors d'un scrutin régional dans la province de Buenos Aires, perçu comme test en vue des législatives de mi-mandat, le 26 octobre.

M. Milei a par ailleurs subi des revers au Parlement, qui a annulé plusieurs veto présidentiels sur des textes portant sur des financements accrus pour le handicap, l'université, ou un hôpital pédiatrique emblématique.

Les marchés financiers avaient réagi par une vive dépréciation du peso et une baisse des obligations et actions argentines, tandis que M. Milei dénonçait une "panique politique" orchestrée contre ses réformes.

Dans ce contexte, et alors qu'il cherche un prêt américain pour couvrir les échéances de la dette, M. Milei doit rencontrer le président Donald Trump et le secrétaire au Trésor Scott Bessent mardi, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Les États-Unis "sont prêts à faire ce qui est nécessaire" pour soutenir l'Argentine, a affirmé lundi sur X M. Bessent. "Ces options peuvent inclure, mais ne se limitent pas à, des lignes d'échange, des achats directs de devises et des acquisitions de dette gouvernementale libellée en dollars américains", a-t-il détaillé.

L'Argentine "est un allié systémique important des États-Unis en Amérique latine" et Washington reste convaincu que le soutien de M. Milei "à la discipline budgétaire et aux réformes favorisant la croissance est nécessaire pour rompre avec la longue histoire de déclin de l'Argentine", a-t-il poursuivi.

Sur X, Javier Milei a remercié MM. Trump et Bessent pour leur "soutien inconditionnel au peuple argentin", estimant que "ceux d'entre nous qui défendent les idées de liberté doivent travailler ensemble".

- Le peso se reprend -

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a elle aussi salué la déclaration de Scott Bessent et souligné "le rôle crucial des partenaires dans la promotion de politiques fortes pour la stabilisation et la croissance au bénéfice du peuple argentin".

Les États-Unis ont soutenu un accord conclu en avril par l'Argentine avec le FMI pour un prêt de 20 milliards de dollars, auxquels se sont ajoutés 12 milliards de dollars de la Banque mondiale et 10 milliards de dollars de la Banque interaméricaine de développement.

Sous l'effet d'une austérité budgétaire drastique et de coupes massives dans la dépense publique, le président Milei, élu en décembre 2023 avec pour ambition de stabiliser l'économie, est parvenu à juguler l'inflation chronique, qui dépassait 200% sur un an à son arrivée au pouvoir, à 33,6%.

Concernant le montant du prêt discuté avec le Trésor américain, "il y a eu beaucoup de spéculations, on a parlé de 30 milliards de dollars et c'est absolument faux", a affirmé lundi le chef de la diplomatie argentine, Gerardo Werthein. "Nous y travaillons, mais pour un montant beaucoup plus modeste".

Mais il a jugé la rencontre Milei-Trump à venir "de très bon augure".

L'Argentine, à l'historique de crises économiques et d'inflation chronique, est devenue au fil des ans le principal débiteur du FMI.

En 2018, le pays sud-américain a obtenu un prêt massif de 44 milliards de dollars du Fonds, dont il doit encore rembourser la majeure partie et pour lequel le gouvernement péroniste (centre-gauche) précédant celui de M. Milei avait déjà négocié un refinancement en 2022.

Le gouvernement Milei a par ailleurs annoncé lundi la suspension des taxes sur les exportations de céréales, ainsi que de viande bovine et aviaire, jusqu'au 31 octobre afin de "générer un plus grand apport en dollars", selon le porte-parole présidentiel Manuel Adorni.

Cette mesure vise à inciter le puissant secteur agricole, qui pèse autour de 60% des exportations du pays, à "lâcher" ses stocks et exporter, au lieu de temporiser dans l'attente d'un moment idéal sur le marché.

Dans la foulée de l'appui de M. Bessent, et de ces annonces, les marchés financiers ont réagi lundi par une hausse des bons et actions argentines, tandis que le peso s'est raffermi fortement, à 1.430 pesos pour un dollar, contre 1.515 vendredi.