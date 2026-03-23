Les indices de Wall Street augmentent après que Trump a reporté les frappes sur les centrales électriques iraniennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices en hausse: Dow 1,80%, S&P 500 1,52%, Nasdaq 1,62%

* L'indice de volatilité CBOE se replie après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines

* Les banques et les compagnies aériennes progressent sur un marché plus large

* Synopsys en hausse après la prise de participation d'Elliott

(Mise à jour des prix en fin d'après-midi) par Sinéad Carew et Purvi Agarwal

Les principaux indices américains progressaient de plus de 1 % lundi après que le président Donald Trump a déclaré qu'il avait ordonné à l'armée de reporter les frappes contre les centrales électriques iraniennes à la suite de "conversations productives" avec Téhéran.

Le ministère iranien des affaires étrangères a réfuté cette affirmation, un porte-parole déclarant qu'ils n'avaient eu aucune discussion avec les États-Unis et que leurs conditions pour mettre fin à la guerre n'avaient pas changé. Une autre source a déclaré à Reuters que les responsables israéliens pensaient que les États-Unis et l'Iran pourraient avoir des discussions cette semaine.

Les indices boursiers mondiaux se sont nettement redressés après les commentaires de M. Trump , tandis que les prix du pétrole ont chuté, signalant une amélioration de l'appétit pour le risque. Les actions avaient baissé plus tôt dans la journée après les menaces d'attaques contre les réseaux électriques israéliens et iraniens.

"On ne sait jamais qui croire, mais il semble que Trump essaie d'entamer des discussions avec quelqu'un en Iran pour résoudre la guerre, malgré les démentis catégoriques de l'Iran. Cela a provoqué un optimisme significatif dans les prix des actions aujourd'hui, le marché étant en forte hausse bien qu'il soit loin de ses plus hauts niveaux en raison des démentis iraniens", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

A 14h03, le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 820,49 points, soit 1,80%, à 46 399,84, le S&P 500 .SPX a gagné 98,83 points, soit 1,52%, à 6 605,31 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 351,27 points, soit 1,62%, à 21 998,88.

Les trois indices étaient, depuis le début de la séance, en voie de réaliser leur plus forte progression en pourcentage sur une seule journée depuis le 6 février. L'indice de volatilité CBOE .VIX , la jauge de la peur à Wall Street, a reculé après avoir atteint son plus haut niveau en deux semaines. Il a perdu 1,78 point à 25.

Les prix du pétrole ont baissé d'environ10 %, mais l'indice de l'énergie .SPNY a augmenté de 1,3 %, progressant avec l'ensemble des 11 principaux secteurs industriels du S&P 500. Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a enregistré la plus forte progression, avec un gain de 2,9 %, tandis que le secteur défensif des soins de santé .SPXHC a été le plus lent, avec un gain de 0,2 %.

M. Ghriskey a déclaré qu'avec l'espoir d'une résolution de la guerre, "théoriquement, cela soulage la pression sur le consommateur américain qui a souffert des prix élevés du pétrole"

Après les commentaires de M. Trump, les investisseurs ont réduit les paris sur une hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine à une probabilité de 16 % pour décembre, contre 25 % lors de la session précédente, selon FedWatch de CME Group .

Les traders misaient sur une probabilité d'environ 70 % que les taux restent inchangés à la fin de l'année, après avoir réduit les paris sur des baisses la semaine dernière, après que la banque centrale ait adopté un ton hawkish en raison des inquiétudes liées à une inflation plus élevée.

L'indice des petites capitalisations Russell 2000 .RUT a surperformé avec une progression de 2,9%. Vendredi, l'indice, qui est sensible à la hausse des taux d'intérêt, a terminé plus de 10 % en dessous de son record de clôture du 22 janvier, confirmant qu'il était en territoire de correction .

Les compagnies aériennes, grandes consommatrices de carburant, ont bondi alors que le prix du pétrole chutait; Alaska Air ALK.N était en hausse de plus de 5 %, tandis qu'American Airlines AAL.N et United Airlines UAL.N ont ajouté plus de 4 % chacune. Les opérateurs de navires de croisière se sont envolés, les actions de Norwegian Cruise Line

.NCLH.N augmentant de près de 8%, tandis que Carnival Corp

.CCL.N et Viking Holdings .VIK.N ont progressé de plus de 6%.

Les banques, qui avaient fortement baissé pendant le conflit, ont progressé, JPMorgan Chase JPM.N augmentant de 1,9% et Goldman Sachs GS.N de 3%. L'indice bancaire S&P 500

.SPXBK a gagné 1,8%.

Les investisseurs attendront avec impatience les intervenants de la Fed, les enquêtes sur l'activité des entreprises et le sentiment des consommateurs cette semaine.

Parmi les valeurs individuelles, Synopsys SNPS.O a gagné 4,2 % après que l'investisseur activiste Elliott Investment Management a réalisé un investissement de plusieurs milliards de dollars dans la société d'automatisation de la conception électronique.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 4,28 contre 1 sur le NYSE, où il y a eu 48 nouveaux sommets et 93 nouveaux creux. Sur le Nasdaq, 3 532 titres ont progressé et 1 181 ont reculé, les valeurs en hausse étant plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,99 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 6 nouveaux records sur 52 semaines et 7 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 30 nouveaux records et 138 nouveaux records à la baisse.