Pâques et Pessah: Nuñez demande une "extrême vigilance" aux préfets

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à Paris le 11 mars 2026 ( AFP / Bertrand GUAY )

Laurent Nuñez a demandé aux préfets et aux responsables de la police et la gendarmerie une "extrême vigilance" pour assurer la sécurité des lieux de culte lors de la fête chrétienne de Pâques et la Pâque juive, Pessah.

Dans un télégramme daté de samedi dont l'AFP a eu connaissance, le ministre de l'Intérieur souligne que ces fêtes se déroulent dans un contexte de "regain très net de tensions au plan international" et de niveau "élevé de la menace terroriste" en France.

Pessah se déroule cette année de la soirée du mercredi 1er avril au jeudi 9 avril. Pâques tombe le dimanche 5 avril pour catholiques et protestants, avec des célébrations dès le samedi 4 avril au soir, les orthodoxes célébrant pour leur part la résurrection du Christ le 12 avril.

Le ministre fait valoir que "les actes antisémites se sont situés en 2025 à un niveau historiquement élevé" de "1.320 actes recensés par le renseignement territorial". "S'il s'agit d'une baisse de 16% par rapport à 2024, poursuit-il, sur les vingt cinq dernières années les actes antisémites n'ont jamais été aussi élevés que les 3 dernières années dans un contexte de très forte hausse à la suite du 7 octobre 2023".

Laurent Nuñez relève en outre que ces actes représentent "53% de l'ensemble des faits antireligieux".

En outre, "843 actes antichrétiens ont été recensés en 2025, en augmentation de 9% par rapport à l'année précédente", ajoute-t-il.

En conséquence, le ministre demande aux préfets et aux forces de sécurité de "porter tout particulièrement (leur) attention sur les offices et rassemblements qui concentrent des publics nombreux en certains lieux et à certaines heures et constituent, par conséquent, des lieux de vigilance renforcée".