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Wall Street veut croire à une détente au Moyen-Orient
information fournie par AFP 23/03/2026 à 21:07

Des opérateurs à la Bourse de New York le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, portée par la chute des prix du pétrole après des propos jugés rassurants de Donald Trump au sujet de négociations avec l'Iran.

Le Dow Jones et le Nasdaq ont tous deux pris 1,38%, tandis que l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,15%. La place américaine n'avait plus connu de séance de progression depuis mardi.

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