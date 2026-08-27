Les indices boursiers progressent, la hausse de Nvidia compensant la prudence liée à la situation au Moyen-Orient et aux décisions de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours en fonction de la séance boursière américaine)

* Le secteur technologique est le seul à progresser à Wall Street

* Nvidia progresse de près de 8 %, le secteur technologique américain gagne près de 3 %

* Le Brent remonte sur fond d'incertitudes liées au détroit d'Ormuz

* L’or reste stable, les cryptomonnaies progressent à l’approche du sommet de la Fed à Jackson Hole

par Sinéad Carew et Danilo Masoni

L’indice mondial des actions MSCI a progressé jeudi, les perspectivesoptimistes de Nvidia ayant stimulé les valeurs technologiques et les rendements des bons du Trésor américain ayant légèrement reculé avant le discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, prévu vendredi, bien que les incertitudes concernant le détroit d’Ormuz aient fait grimper les contrats à terme sur le Brent. Les rendements des bons du Trésor américain ont reculé, mais le dollar est resté pratiquement inchangé, les opérateurs se concentrant sur l'intervention de M. Warsh vendredi lors du symposium de Jackson Hole organisé par la banque centrale, dans l'espoir d'obtenir des indices sur la politique de taux d'intérêt. Parallèlement, à Wall Street, l’ .SPLRCT du secteur technologique du S&P 500 a été le seul à progresser parmi les 11 principaux secteurs de l’indice de référence, et les actions technologiques .SX8P ont également rebondi après que Nvidia

NVDA.O , leader des puces d’intelligence artificielle, a prévu une croissance de son chiffre d’affaires d’environ 70 % pour l’exercice fiscal se terminant en janvier 2028. Matt Miskin, co-stratège en chef des investissements chez Manulife John Hancock Investments, a qualifié ce rapport de « cerise sur le gâteau de l’une des meilleures saisons de résultats de l’histoire des entreprises américaines ». « Les fondamentaux de l’IA restent extrêmement solides. Avec des résultats aussi solides et des prévisions aussi optimistes, les traders reviennent vers le secteur technologique après s’en être détournés », a déclaré M. Miskin. Il a toutefois précisé queles investisseurs s’inquiétaient de la volatilité des coursdu pétrole , les traders évaluant l’absence de progrès au Moyen-Orient alors que Washington confirmait ne pas être actuellement en pourparlers avec Téhéran. Le brut américain CLc1 a progressé de 0,13 % à 82,37 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 88,85 dollars le baril, en hausse de 1,15 % sur la journée. « On ne sait toujours pas très bien comment la dynamique de l’offre va finalement évoluer », a déclaré M. Miskin. « Cela retient l’attention du marché des bons du Trésor, et cette volatilité est source d’inquiétude et d’angoisse pour les investisseurs et les marchés en général. » À 11 h 18 (heure de l'Est) (et à 15 h 18 (GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 221,84 points, soit 0,41 %, à 53 684,43, le S&P 500 .SPX a gagné 52,19 points, soit 0,68 %, à 7 727,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 356,12 points, soit 1,36 %, à 26 486,31. L'indice MSCI, qui mesure la performance des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a progressé de 4,32 points, soit 0,38 %, pour atteindre 1 154,25. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,74 %, tandis que les inquiétudes croissantes concernant les perspectives politiques en France ont entraîné l'indice des valeurs vedettes du CAC 40 .FCHI à Paris en baisse de 1,8 %, atteignant son plus bas niveau depuis le 24 juillet.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MISX00000PUS a clôturé en hausse de 0,3 %, prolongeant ainsi sa progression pour la troisième journée consécutive. Le KOSPI sud-coréen .KS11 a vu ses gains antérieurs s'amenuiser pour clôturer en hausse de 1,5 %, après que la Banque de Corée a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base à 3 %, conformément aux attentes du marché. Sur le marché des bons du Trésor américain , le rendement des obligations de référence américaines à 10 ans US10YT=RR a reculé de 0,76 point de base, passant de 4,664 % mercredi en fin de séance à 4,656 %, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a baissé de 0,44 point de base, à 5,1806 %. Le rendement de l’obligation à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 0,64 point de base à 4,218 %.

Sur le marché des devises , le dollar est resté pratiquement inchangé après la publication par le ministère du Travail de données indiquant que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage avaient baissé pour la deuxième semaine consécutive, l'attention se portant désormais sur le discours de M. Warsh. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,02 % à 99,14, tandis que l'euro

EUR= s'est apprécié de 0,02 % à 1,165 $. Face au yen japonais

JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,01 % à 159,3. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a gagné 2,88 % pour atteindre 80 699,22 dollars. Du côté des métaux précieux , l'or au comptant XAU= a progressé de 0,07 % à 4 595,95 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 1,04 % à 68,81 dollars l'once.