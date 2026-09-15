Les indices boursiers américains reculent alors que le prix du pétrole et les taux d'intérêt s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices boursiers américains sont dans le rouge; le Dow Jones mène la baisse avec une perte d'environ 1%

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire est le plus en difficulté du S&P 500; celui de l’énergie est le seul à progresser

* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,2%

* Le dollar s'apprécie légèrement; le brut américain progresse de >2%; l'or recule; le bitcoin chute de >3%

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteint 5,041%, son plus haut niveau depuis 2007, et s'établit désormais à environ 5,01%

15 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LES INDICES BOURSIERS AMÉRICAINS RECULENT SOUS L'EFFET DE LA HAUSSE DU PÉTROLE ET DES RENDEMENTS

Les trois principaux indices de Wall Street ont reculé mardi, le Dow Jones Industrial Average .DJI menant la baisse dans un contexte de pression généralisée due à la remontée des cours du pétrole et à la hausse des rendements des bons du Trésor.

Le titre le plus pénalisé du Dow est celui de Johnson & Johnson JNJ.N , après l’annonce lundi soir qu’un médicament expérimental contre la dépression, développé en collaboration avec Contineum Therapeutics CTNM.O , n’avait pas atteint l’objectif principal d’une étude de phase intermédiaire. L’action Contineum a ainsi chuté de plus de 11 %.

Par ailleurs, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 2007, les investisseurs pariant que la Réserve fédérale entamera une série de hausses de taux la semaine prochaine pour lutter contre une inflation tenace.

Les cours du pétrole sont en hausse après que des attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont mis hors service l’oléoduc Est-Ouest du royaume, faisant craindre que la réparation des dommages causés aux infrastructures énergétiques et aux voies de transport ne prenne plus de temps que prévu.

Dans ce contexte, le secteur de l’énergie .SPNY est le seul à progresser parmi les 11 principaux secteurs d’activité du S&P 500 .SPX , avec une hausse de plus de 1%. Le secteur des biens de consommation discrétionnaire .SPLRCD est le plus à la traîne, en recul de plus de 1,2%.

Voici votre aperçu matinal à 10h15 (heure de l'Est) (14h15 (GMT):

(Sinéad Carew)

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