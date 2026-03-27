Les indices boursiers américains devraient ouvrir en baisse, le report de l'attaque contre l'Iran n'offrant qu'un répit limité

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(Corrige pour indiquer les indices dans le titre, et non les contrats à terme)

* Futures en baisse: Dow 0,42%, S&P 500 0,46%, Nasdaq 0,69%

* Les actions d'Unity Software grimpent après les résultats préliminaires du 1er trimestre

* Dernière lecture de l'enquête UMich sur le sentiment, les intervenants de la Fed sont sur le pont

par Purvi Agarwal et Twesha Dikshit

Les principaux indices de Wall Street étaient en passe d'ouvrir en baisse vendredi, alors que le conflit qui dure depuis un mois au Moyen-Orient s'éternise, pesant sur le sentiment malgré le fait que les États-Unis aient repoussé une autre date limite pour frapper l'infrastructureénergétiquede l'Iran.

Le président Donald Trump a déclaré jeudi qu'il repousserait à nouveau la date limite demandant à l'Iran de rouvrir le détroit d'Ormuz ou de faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que Téhéran ait rejeté une proposition américaine en 15 points pour mettre fin aux combats.

Ce délai n'a toutefois pas calmé les marchés et les prix du pétrole sont repartis à la hausse, les investisseurs restant sceptiques quant à la possibilité d'un accord entre les deux parties.

"Les marchés financiers continuent de faire la une des journaux. Les investisseurs sont ballottés par les affirmations des États-Unis selon lesquelles des progrès sont réalisés pour mettre fin aux hostilités, tandis que l'Iran nie que des négociations sérieuses aient lieu", a déclaré David Morrison, analyste principal de marché chez Trade Nation.

"Il semble évident qu'aucune des deux parties n'est près d'accepter les conditions de paix de l'autre, de sorte que pour l'instant, la guerre continue."

Le S&P 500 et le Nasdaq sont restés sur la voie d'une cinquième semaine de pertes. Le Dow Jones, quant à lui, s'apprêtait à enregistrer des gains hebdomadaires.

Jeudi, le S&P 500 et le Dow ont clôturé en baisse de plus de 1 % chacun, tandis que le Nasdaq a terminé en baisse de plus de 10 % par rapport à sa clôture record, confirmant qu'il était en territoire de correction .

Le Russell 2000 .RUT , le premier sur le chemin de la correction , l'a confirmé vendredi dernier.

"La rapidité des baisses du marché au cours des dernières semaines et le fait que la plupart de ces craintes aient été alimentées par un seul argument, les tensions géopolitiques, suggèrent que le marché est au milieu d'une correction, et non d'un marché baissier", a déclaré Glen Smith, directeur des investissements, GDS Wealth Management.

À 08:35 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 perdait 196 points, soit 0,42%, le S&P 500 E-minis EScv1 était en baisse de 30,25 points, soit 0,46%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 chutait de 165,25 points, soit 0,69%.

La flambée des prix du pétrole résultant de la guerre contre l'Iran a remis au premier plan les craintes d'inflation, ce qui complique le processus de réduction des taux d'intérêt pour les banques centrales .

Selon le FedWatch Group du CME, les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils anticipaient deux baisses avant que le conflit n'éclate.

Les investisseurs attendront la lecture finale de l'enquête sur le sentiment de l'Université du Michigan pour le mois de mars et examineront les commentaires des présidents régionaux de la Fed, Thomas Barkin, Mary Daly et Anna Paulson.

Dans les mouvements individuels , les actions d'Unity Software U.N ont bondi d'environ14% dans les échanges de pré-marché après que le fabricant de logiciels de jeux vidéo ait déclaré des revenus préliminaires pour le premier trimestre supérieurs aux estimations des analystes.