Les indices américains sur une note haussière avant une semaine chargée

(AOF) - Les marchés américains sont bien orientés, soulagés par l'accalmie entre Washington et Pékin sur le front commercial. Cette séance est particulièrement calme, prélude à une avalanche de résultats de sociétés et de nouvelles données sur l'inflation, vendredi. Côté valeurs, Apple brille dans le sillage de l'optimisme des investisseurs concernant la commercialisation de l'iPhone 17. Le shutdown entre dans sa troisième semaine mais pourrait être levé cette semaine, selon des sources à la Maison Blanche. Vers 17h25, le Dow Jones s'adjuge 0,91%, à 46613 points, et le Nasdaq 1,39%, à 22994 points.

Apple (+4,29%, à 263,1 dollars) a inscrit un nouveau plus haut absolu grâce à l'optimisme des investisseurs à propos du succès de la dernière génération d'iPhone, l'iPhone 17. Cette nouvelle gamme a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Bank of America soulignait récemment que le délai de livraison de l'iPhone 17 restait plus long que celui des années précédentes.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amgen

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont approuvé Tezspire, des laboratoires Amgen et AstraZeneca, pour le traitement d'entretien complémentaire de la rhinosinusite chronique avec polypes nasaux insuffisamment contrôlée chez les patients adultes et pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Amazon

Amazon a indiqué que le problème, qui avait affecté son activité de cloud computing (AWS), avait été "entièrement résolu." Le cybermarchand a cependant reconnu que certaines demandes pouvaient encore être ralenties. AWS a été victime d'une panne qui a perturbé plusieurs sites web et applications populaires à travers le monde, notamment Snapchat, Facebook et Robinhood.

Apple

L'iPhone 17, le nouveau modèle d'Apple, a dépassé les ventes de la série iPhone 16 de 14% au cours des 10 premiers jours de sa commercialisation en Chine et aux États-Unis, selon les données de Counterpoint Research. Dans le détail, l'iPhone 17 Pro Max connaît une forte demande aux Etats-Unis depuis ses deux premiers week-ends de commercialisation, les acheteurs de l'ère Covid-19 profitant de cette nouvelle version pour renouveler leur appareil.

Gilead Sciences

Gilead Sciences a dévoilé des données positives issues d'un essai de phase III. Ce dernier a révélé une amélioration statistique et clinique hautement significative de la survie sans progression avec Trodelvy, par rapport à la chimiothérapie en première intention chez les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif métastatique non éligible aux inhibiteurs PD-1/PD-L1. Dans le détail, le produit du laboratoire américain réduit de 38% le risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a publié de nouvelles données issues d'une étude phase 2b. Ces dernières ont démontré que le traitement avec Inlexzo, associé au Cétrelimab, avant une cystectomie radicale (ablation de la vessie) a entraîné un taux cliniquement significatif de réponse pathologique complète et de réponse pathologique globale chez les patients atteints d'un cancer de la vessie invasif musculaire inéligible ou refusant une chimiothérapie et dont la résection vésicale (retrait d'une partie de l'organe) est programmée.

Merck

Merck a dévoilé des résultats de long terme soulignant les bénéfices de survie globale pour les patients traités avec son produit Keytruda, contre le cancer du poumon non à petites cellules. Ces données reposent sur des analyses à 5, 8 et 10 ans évaluant Keytruda en monothérapie chez des personnes atteintes d'un cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique.

Paramount

Paramount a annoncé qu'il procédera à des licenciements massifs à partir de la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2 000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars mis en œuvre par le nouveau directeur général David Ellison, a fait savoir le magazine Variety. Cette décision intervient après la fusion à 8 milliards de dollars entre Skydance et Paramount, conclue en août.

Pfizer

Pfizer et le Japonais Astellas Pharma ont dévoilé des résultats positifs d'un essai clinique de phase 3. Ce dernier évaluait l'efficacité du Padcev, un conjugué anticorps-médicament, en association avec le Keytruda du laboratoire Merck chez des patients atteints d'un cancer de la vessie invasif musculaire inéligibles ou ayant refusé une chimiothérapie à base de Cisplatine. Padcev a significativement amélioré la survie sans événement et la survie globale en traitement néoadjuvant et adjuvant (avant et après chirurgie) par rapport au traitement de référence actuel, la chirurgie seule.