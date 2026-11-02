Les immatriculations mensuelles de Tesla progressent dans toute l'Europe alors que ses concurrents chinois gagnent du terrain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les immatriculations de Tesla bondissent de 248% en Suède, de 131% en Norvège et de 34% au Danemark

* Cette reprise a bénéficié de comparaisons favorables, de la hausse du prix des carburants, des subventions et d'une demande croissante de véhicules électriques

* Tesla a été la marque la plus vendue en Norvège en octobre, avec une part de marché de 9,8%

* Le Danemark a connu une concurrence plus rude, Tesla se classant derrière BYD, Leapmotor, Xpeng et MG

* La reprise de Tesla s'est également étendue à l'Italie, à l'Espagne et au Portugal

(Réécriture de l'introduction, ajout de données concernant l'Espagne, le Portugal et l'Italie aux paragraphes 3 et 10)

par Amir Orusov

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O ont fortement augmenté sur plusieurs marchés européens en octobre, prolongeant ainsi la reprise du constructeur américain de véhicules électriques dans la région, mais les progrès ont été inégaux, les concurrents chinois continuant à gagner des parts de marché.

Les immatriculations de Tesla ont bondi de 248% en Suède , de 131% en Norvège et de 34% au Danemark , selon les données de Mobility Sweden, de l’OFV norvégien et du site danois bilstatistik.dk.

Le constructeur automobile a également enregistré une forte croissance ailleurs en Europe,avec des immatriculations en hausse de 271% en Espagne , de 186% au Portugal etde 94% en Italie , selon les données de l’ANFAC, de l’ACAP et du ministère italien des Transports.

Cette reprise a été favorisée par des comparaisons plus favorables avec l’année précédente, la hausse des prix des carburants, les mesures d’incitation gouvernementales et la croissance continue de la demande en véhicules électriques. Mais le rythme de la reprise a varié considérablement d’un marché à l’autre, soulignant la nature de plus en plus fragmentée du secteur européen des véhicules électriques à mesure que les marques chinoises étendent leur présence.

Tesla reste l’une des marques de véhicules électriques les plus performantes en Europe, même si sa dépendance vis-à-vis des modèles Model 3 et Model Y l’expose à une concurrence croissante de la part de rivaux proposant des gammes plus étendues.

Le constructeur automobile a déclaré en octobre avoir clôturé le troisième trimestre avec son plus important carnet de commandes de véhicules particuliers depuis quatre ans.

La Norvège est restée un point fort pour Tesla. Le constructeur a enregistré son meilleur mois d’octobre de son histoire et s’est classé en tête des ventes de voitures particulières dans le pays avec une part de marché de 9,8%, selon l’OFV. Les marques chinoises ont continué à étendre leur présence, représentant 22,5% des immatriculations de voitures particulières neuves, leur part mensuelle la plus élevée jamais enregistrée.

« En Norvège notamment, où la population est généralement plus aisée qu’ailleurs en Europe, les consommateurs sont moins attirés par les modèles d’entrée de gamme des marques chinoises que dans d’autres pays européens », a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research.

En revanche, la part de marché de Tesla au Danemark n’était que de 0,73%, derrière BYD 002594.SZ , Leapmotor 9863.HK , Xpeng 9868.HK et MG 600104.SS (filiale de SAIC), qui ont chacune conquis entre 1,6% et 5,5% du marché.

L’Italie a affiché une tendance similaire. La part de marché de Tesla a atteint 0,38%, mais est restée inférieure à celle de BYD, Leapmotor et MG, dont les parts variaient entre 1,21% et 4,55%.

« L’Europe du Nord est assez ouverte aux nouveaux acteurs, à condition qu’ils proposent des véhicules électriques performants. C’est ce qui a permis à Tesla d’atteindre une position de leader et c’est ce qui permet aux constructeurs chinois de gagner rapidement du terrain », a déclaré à Reuters Felipe Munoz, analyste du secteur et responsable de la plateforme Car Industry Analysis.