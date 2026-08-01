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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 9 % en glissement annuel en juillet, selon un organisme professionnel
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 11:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 9 % en juillet par rapport à l'année précédente, pour atteindre 126 808 véhicules, selon les chiffres publiés samedi par le PFA, l'organisme professionnel de l'industrie automobile française.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont progressé de 86 % le mois dernier, pour atteindre 2 429 véhicules.

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