Routes des vacances: pic de plus de 1.000 km de bouchons à mi-journée

Bouchon sur l'autoroute A7 près de Mornas, dans le Vaucluse, le 4 juillet 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Un pic de plus de 1.000 km de bouchons cumulés a été observé à midi samedi, journée classée noire sur l'ensemble de la France métropolitaine dans le sens des départs, a indiqué Bison futé.

Les embouteillages ont atteint un pic de 1.041,2 km à 11H50, dont plus d'une centaine sur l'A7 qui dessert la vallée du Rhône, ainsi que sur l'A9, qui permet de rejoindre l'Espagne, lors de cette journée de chassé-croisé entre vacanciers.

Ils s'établissaient à 921,3 km vers 12H35.

Le prévisionniste avait mis en garde sur son site contre une circulation "extrêmement difficile sur l’ensemble des grands axes du pays" et recommandait, "dans la mesure du possible, de décaler (son) déplacement et d’éviter de prendre la route ce jour-là".

L’ensemble des grands axes du territoire, à l’instar de ceux desservant la côte atlantique, le Sud-Ouest, le centre de l’Hexagone, la région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Arc méditerranéen sont concernés par cette forte affluence avec des "difficultés" démarrées "très tôt dans la matinée" et devant "se terminer en début de soirée". En Ile-de-France, le trafic sur les autoroutes A6 et A10 devait atteindre "son maximum en fin de matinée".

La journée de samedi est également classée orange ("difficile") dans le sens des retours.

A la suite des incendies qui frappent la Gironde, Bison futé rappelle en outre que si l’autoroute A63 a rouvert jeudi, "des restrictions demeurent cependant possibles sur le réseau routier local" et invite les voyageurs à s'informer.

Dimanche, la journée sera classée rouge dans une bonne partie de la moitié sud du pays dans le sens des départs, et orange dans le reste, les principales congestions étant attendues "dans le Sud-Ouest et la région Auvergne-Rhône-Alpes, entre le début de l’après-midi et le début de la soirée".

Dans le sens des retours, la journée est classée verte à l'exception du pourtour méditerranéen, annoncé en orange.