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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,60 % en septembre, selon les chiffres d'un organisme professionnel
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 01:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,60 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 156 629 véhicules, selon les données publiées jeudi par l'organisme français PFA.

Les ventes de « TSLA.O s » Tesla dans le pays ont progressé de 61,86 % le mois dernier, pour atteindre 9 038 véhicules.

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1 commentaire

  • 01 octobre 08:38

    pourquoi encore faire de la pub pour Tesla et pas les autres marques? Mettre en avant une énorme hausse du pourcentage de vente sur un petit nombre initial....facile

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