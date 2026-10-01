Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,60 % en septembre, selon les chiffres d'un organisme professionnel

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Les immatriculations de voitures neuves en France ont augmenté de 11,60 % en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 156 629 véhicules, selon les données publiées jeudi par l'organisme français PFA.

Les ventes de « TSLA.O s » Tesla dans le pays ont progressé de 61,86 % le mois dernier, pour atteindre 9 038 véhicules.