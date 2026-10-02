Les premiers nouveaux avions de chasse F-16V vont arriver à Taïwan pour renforcer les défenses face à la Chine

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(Corrige le lieu de la réunion, qui est Washington et non Pékin, au paragraphe 7)

* Les États-Unis ont approuvé la vente de 66 nouveaux F-16V à Taïwan en 2019

* La production a été affectée par des retards, notamment liés à des problèmes logiciels

* L’armée de l’air taïwanaise effectue quotidiennement des sorties d’urgence pour repousser l’armée chinoise

* La Chine a demandé à plusieurs reprises aux États-Unis de cesser d'armer Taïwan

par Ann Wang

Les deux premiers exemplaires d’un lot de 66 nouveaux avions de chasse F-16V commandés en 2019 arriveront à Taïwan vendredi après des mois de retard, contribuant ainsi à renforcer une armée de l’air qui doit décoller en urgence presque quotidiennement pour surveiller l’armée chinoise.

Taïwan est confrontée à une menace militaire croissante de la part de Pékin, qui revendique cette île dotée d’un régime démocratique comme faisant partie de son territoire. Taipei s’est plainte des retards répétés concernant les armes commandées aux États-Unis, son plus important soutien international et fournisseur d’armement.

Cette livraison, destinée à la base aérienne de Taitung, située sur la côte est montagneuse de l'île, intervient dans un contexte d'inquiétude croissante à Taïwan concernant l'engagement de l'administration Trump à armer Taipei, bien que Washington affirme qu'il n'y a eu aucun changement de politique.

S'adressant aux journalistes au Parlement à Taipei, le ministre de la Défense Wellington Koo a déclaré que d'autres F-16V arriveraient bientôt, sans toutefois donner de détails.

« Bien sûr, nous n'en aurons pas livré que deux d'ici la fin de l'année », a-t-il déclaré.

En 2019, les États-Unis ont approuvé une vente de 8 milliards de dollars d’avions de chasse F-16V de Lockheed Martin

LMT.N à Taïwan, un contrat qui porterait la flotte de F-16 de l’île à plus de 200 appareils. Mais la livraison de ces avions a été ralentie par divers problèmes, notamment des difficultés liées aux logiciels.

L'arrivée des deux premiers appareils interviendra presque exactement une semaine après la rencontre à Washington entre le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping .

Trump avait déclaré en mai, après avoir rencontré Xi à Pékin, qu’il suspendait un nouveau programme de 14 milliards de dollars destiné à Taïwan, bien qu’il en ait approuvé un autre d’une valeur de 11 milliards de dollars en décembre 2025.

Les F-16V sont équipés de systèmes avioniques, d’armement et de radars de pointe leur permettant de mieux faire face à l’armée de l’air chinoise, notamment à ses chasseurs furtifs J-20.

Un programme de modernisation des F-16 existants de Taïwan s’est achevé en 2023.

Les États-Unis sont légalement tenus de fournir à Taïwan les moyens de se défendre, mais les deux pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles.

Pékin a demandé à plusieurs reprises à Washington de cesser d’armer Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères n’a pas répondu à une demande de commentaire concernant l’arrivée des F-16.

« Nous continuons à soutenir nos amis et alliés dans toute la région indo-pacifique afin de promouvoir notre prospérité, notre sécurité et nos valeurs communes — y compris Taïwan », a déclaré un porte-parole du Département d’État américain interrogé au sujet des nouveaux F-16.

La plupart des pays refusent de vendre des armes à Taïwan par crainte de s’attirer les foudres de la Chine.

Même les États-Unis se sont montrés réticents à fournir à Taïwan leurs chasseurs les plus avancés, tels que le F-22 ou le F-35, et Taïwan ne dispose d’aucune riposte directe face aux nouveaux chasseurs furtifs chinois.