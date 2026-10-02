Deux Américains, un Canadien et un Russe rejoignent la Station spatiale internationale

La fusée Falcon 9 de SpaceX, surmontée de la capsule Crew Dragon, décolle pour la mission SpaceX Crew-13 de la NASA depuis le Space Launch Complex 40 à Cap Canaveral, en Floride, le 1er octobre 2026 ( AFP / Marco Bello )

Deux astronautes américains, un Canadien et un cosmonaute russe sont arrivés jeudi à la Station spatiale internationale (ISS) où ils séjourneront pendant environ six mois.

Après un peu moins de huit heures de voyage, l'équipage de la mission Crew-13 s'est amarré à l'ISS à 23H16 GMT, a confirmé la Nasa.

Les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergueï Teteriatnikov avaient décollé de Floride, dans le sud-est des États-Unis, à 15H10 GMT.

Ce voyage d'une durée de 7H55 est le plus rapide jamais réalisé par un vaisseau américain pour rejoindre le laboratoire orbital, selon la Nasa.

La durée de ces trajets varie en effet considérablement selon les missions en raison notamment de la distance au moment du décollage séparant le vaisseau de l'ISS, qui orbite à environ 400 km d'altitude.

Le dernier équipage parti des États-Unis avait ainsi mis en février plus de 30 heures.

L'équipage de Crew-13 doit assurer la relève des quatre astronautes membres de la mission Crew-12 - les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway, la Française Sophie Adenot et le Russe Andreï Fediaïev.

Une période de passation de quelques jours va se tenir entre les deux équipages avant que Crew-12 puisse entreprendre son retour sur Terre.

Son départ de l'ISS est pour l'instant prévu pour au plus tôt lundi mais pourrait évoluer en raison des conditions météorologiques.

Crew-13 devait initialement rejoindre l'ISS mi-septembre mais son décollage avait été reporté en raison d'une fuite détectée sur le vaisseau.

L'équipage devrait séjourner environ six mois à bord de l'ISS, l'un des astronautes, le Canadien Joshua Kutryk, devant ainsi manquer la naissance de son troisième enfant.

Située à environ 400 km au-dessus de la Terre, l'ISS est occupée en permanence depuis plus de 25 ans et constitue l'un des derniers espaces de coopération internationale entre Américains et Russes, qui assurent les rotations d'équipage.

Cette aventure collaborative est néanmoins appelée à prendre fin à l'horizon 2030, quand la Station spatiale internationale sera mise à la retraite. Les stations spatiales devraient alors entrer dans une ère plus commerciale, à l'image de ce qui s'est déjà produit pour les fusées.