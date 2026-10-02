Arrivée dans l'ISS de la relève de Sophie Adenot

La fusée Falcon 9 de SpaceX, surmontée de la capsule Crew Dragon, décolle pour la mission SpaceX Crew-13 de la NASA depuis le Space Launch Complex 40 à Cap Canaveral, en Floride, le 1er octobre 2026 ( AFP / Marco Bello )

L'équipage devant prendre la relève de Sophie Adenot et de ses camarades est arrivé jeudi à la Station spatiale internationale (ISS), ouvrant ainsi la voie au retour de l'astronaute française en début de semaine prochaine.

Après un peu moins de huit heures de voyage, les Américains Jessica Watkins et Luke Delaney, le Canadien Joshua Kutryk et le Russe Sergueï Teteriatnikov membres de la mission Crew-13 se sont amarrés à l'ISS vers 23h16 GMT, a confirmé la Nasa.

Ils devront désormais patienter plus d'une heure avant de pouvoir franchir le sas d'entrée de l'ISS, où se trouveront alors onze personnes.

Ils y retrouveront notamment les quatre membres de l'équipage Crew-12 - Sophie Adenot, les Américains Jessica Meir et Jack Hathaway et le Russe Andreï Fediaïev - dont ils doivent assurer la relève.

Une période de passation de quelques jours se tiendra entre eux avant que Crew-12 puisse entreprendre son retour sur Terre.

Son départ de l'ISS est pour l'instant prévu pour au plus tôt lundi mais pourrait évoluer en raison des conditions météorologiques a prévu la Nasa.

Après avoir passé plus de 230 jours en orbite à 400 km de la Terre, Sophie Adenot regagnera son vaisseau Dragon avec ses trois camarades. Ils se détacheront de l'ISS et mettront les gaz sur la Terre.

Ralentis par de puissants parachutes, ils amerriront dans le Pacifique. Après une première évaluation médicale ils seront transportés à Houston au Texas, d'où Sophie Adenot pourra ensuite partir pour rejoindre l'Europe et ses proches.