Les immatriculations de voitures électriques au Royaume-Uni bondissent de 54% et représentent désormais un tiers du marché

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Les immatriculations de véhicules électriques à batterie au Royaume-Uni ont augmenté d'environ 54% en octobre par rapport à l'année précédente, dépassant ainsi les modèles hybrides et à essence et s'adjugeant près de 32% de part de marché, selon des données du secteur publiées mercredi.

Voici plus de détails:

* Selon New Automotive, 49.155 véhicules électriques à batterie (BEV) neufs ont été immatriculés au Royaume-Uni en octobre 2026, ce qui représente 31,8% de l'ensemble des immatriculations de voitures neuves.

* Le nombre total d'immatriculations a augmenté de 26,9% en octobre, pour atteindre 154.407 unités.

* "Près d’une voiture neuve sur trois vendue en octobre était entièrement électrique, soit plus que tout autre type de carburant, et les ventes de voitures électriques ont augmenté de plus de la moitié par rapport à l’année dernière", a déclaré Ben Nelmes, directeur général du groupe de pression de l’industrie automobile New Automotive.

* Tesla TSLA.O domine le marché britannique des véhicules électriques à batterie (BEV) depuis le début de l’année, avec des immatriculations en hausse de 25,4% par rapport à l’année précédente et une part de marché de 9,53%.

* Le constructeur sud-coréen Kia 000270.KS et le constructeur chinois BYD 002594.SZ ont continué à se disputer la deuxième place, avec des parts de marché de 6,9% et 6,8% respectivement.