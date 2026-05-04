Les immatriculations de Tesla en Suède ont augmenté de 111% en avril par rapport à la même période l'année dernière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Suède ont bondi de 111,3% en avril par rapport à l'année précédente, pour atteindre 429 véhicules, selon les données publiées lundi par Mobility Sweden, reflétant ainsi une tendance observée le mois dernier sur plusieurs marchés européens.