Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 71 % en décembre par rapport à l'année précédente
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 09:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 70,6% en décembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 821 véhicules, ont montré vendredi les données de Mobility Sweden.

