 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les immatriculations de Tesla en Norvège ont augmenté de 29 % en mai par rapport à la même période l'année dernière
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves Tesla TSLA.O en Norvège ont augmenté de 29 % en mai par rapport à l'année précédente, pour atteindre 3.345véhicules, selon les données publiées lundi par l'organisme OFV.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
435,7900 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 129,58 -0,66%
SOITEC
155 -12,70%
HAFFNER ENERGY
0,323 +17,88%
Pétrole Brent
95,55 +2,40%
2CRSI
57,85 +12,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank