Les immatriculations de Tesla en Europe ont affiché des résultats mitigés en juillet, malgré une dynamique générale favorable aux véhicules électriques

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* Les immatriculations de Tesla en hausse au Danemark et en France en juillet

* Chute brutale en Italie, en Norvège, au Portugal, en Espagne et en Suède

* L'entreprise privilégierait peut-être les marchés proposant des mesures incitatives importantes, selon un analyste

(Ajout du Portugal et de l'Italie aux paragraphes 1 et 3) par Amir Orusov et Mathias de Rozario

Les immatriculations de Tesla TSLA.O en juillet sur plusieurs marchés européens ont présenté lundi un tableau contrasté, les fortes hausses enregistrées en France et au Danemark ayant été contrebalancées par de vives baisses en Norvège , en Suède , en Italie , en Espagne et au Portugal .

Les immatriculations de véhicules Tesla, indicateur des ventes, ont augmenté de 86 % en France et de 52 % au Danemark par rapport à l’année dernière, selon les données de l’organisme français PFA et du site danois bilstatistik.dk. En revanche, les immatriculations ont chuté de 97 % en Norvège, de 60 % en Suède, de 81 % en Espagne, de 69 % au Portugal et de 77 % en Italie, selon les chiffres de l’OFV, de Mobility Sweden, de l’ANFAC, de l’ACAP et du ministère italien des Transports . Le marché européen des véhicules électriques dans son ensemble a semblé solide en juillet, soutenu par les mesures d’incitation gouvernementales en France et par la croissance continue des véhicules électriques à batterie sur des marchés tels que le Danemark, a déclaré Rico Luman, économiste senior chez ING Research. Tesla semble privilégier les marchés offrant des aides généreuses , comme l’Allemagne, où les volumes pourraient augmenter fortement au second semestre 2026, et la France, a déclaré Matthias Schmidt, analyste du marché automobile européen chez Schmidt Automotive, ajoutant que la faiblesse des ventes ailleurs pourrait refléter cette stratégie. Andy Leyland, cofondateur de SC Insights, spécialiste de la chaîne d’approvisionnement, a mis en garde contre une interprétation excessive de la forte baisse enregistrée en Norvège sur un seul mois.

"Une variation aussi importante reflète généralement soit le calendrier des livraisons, soit un changement de la fiscalité", a-t-il déclaré . Les ventes de Tesla en Europe ont rebondi cette année après deux baisses annuelles consécutives, grâce à des comparaisons plus favorables, à la hausse des prix des carburants, aux aides gouvernementales et à l’intérêt croissant des consommateurs pour les véhicules électriques.

Les immatriculations globales de véhicules électriques à batterie (BEV) neufs ont augmenté de 51 % en juin, selon les données de l’Association des constructeurs européens d’automobiles. Le mois dernier, Tesla a annoncé des livraisons record au deuxième trimestre, dépassant les estimations de Wall Street, grâce à la reprise observée en Europe.

Les chiffres des immatriculations au Royaume-Uni et en Allemagne, les deux plus grands marchés automobiles d’Europe, seront publiés dans le courant de la semaine.