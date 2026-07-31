Les hyperscalers rassurent, les marchés gardent un oeil sur le Moyen-Orient

Les investisseurs abordent la dernière séance de la semaine avec optimisme, portés par les résultats solides des géants de la technologie et un regain de confiance dans le thème de l'IA. Les principaux indices américains sont attendus en hausse à l'ouverture de Wall Street, avec une progression de 0,91% pour le Nasdaq-100, de 0,54% pour le Dow Jones et 0,37% pour le S&P 500 .

Alors que la saison des résultats bat son plein de chaque côté de l'Atlantique, les interrogations restent vives autour des valeurs des semi-conducteurs et de l'IA, qui composent depuis plusieurs semaines avec des mouvements d'oscillation des investisseurs, entre défiance et rachats à bon compte.

Les marchés viennent d'être rassurés pas les dernières publications des hyperscalers qui se sont avérées convaincantes, et rassurantes. Amazon (attendu à 11% à l'ouverture) a publié des résultats supérieurs aux attentes pour son activité de cloud computing, notamment grâce à la demande en intelligence artificielle, tandis que Microsoft ( 15% hier) a impressionné avec l'accélération de sa division Azure, dont le chiffre d'affaires a progressé de 43% sur un an à taux de change constants, après 39% au trimestre précédent.

Selon RBC, "la demande en puissance de calcul continue de dépasser l'offre", tandis que la monétisation des services d'IA accélère, laissant entrevoir un maintien d'investissements élevés au moins jusqu'en 2027. Pour les analystes, la récente volatilité du secteur des semi-conducteurs relèverait donc davantage d'un changement de sentiment que d'une dégradation des fondamentaux.

Pétrole et géopolitique à surveiller

Si la technologie reste le principal moteur de l'appétit pour le risque, les investisseurs continuent toutefois de surveiller l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où les tensions géopolitiques continuent d'alimenter la hausse des cours du pétrole.

Le WTI a franchi les 85 USD le baril ( 1,3%) et le Brent gagne 3,6% à 90,3 USD, témoignant de la nervosité des marchés et laissant les intervenant pessimistes quant à un retour à la normale des flux énergétiques dans la région à court terme.

D'ailleurs, les dernières statistiques publiées par l'IATA montrent par ailleurs que le trafic aérien mondial est resté sous pression en juin, avec un recul de 1,7% des kilomètres-passagers payants (RPK), soit un troisième mois consécutif de contraction. Chez RBC, les analystes attribuent principalement cette faiblesse aux perturbations provoquées par le conflit au Moyen-Orient, qui pèse fortement sur le trafic des compagnies de la région.

Enfin, toujours, sur le plan géopolitique, Donald Trump a annoncé qu'un accord historique avait été conclu par son "Conseil de la paix" en vue du désarmement complet du Hamas et des autres groupes armés à Gaza. Selon le président américain, cet accord ouvre la voie à un nouveau gouvernement palestinien chargé d'administrer l'enclave avec le soutien du Conseil de la paix, tandis qu'une Force de stabilisation internationale et une nouvelle force de police palestinienne assureront la sécurité après un retrait progressif des forces israéliennes.

Les valeurs à suivre

Apple (attendu à -8% à l'ouverture) a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par des ventes record d'iPhone et une forte progression de la gamme Mac. Le groupe bénéficie d'un cycle de produits favorable malgré des contraintes persistantes sur sa chaîne d'approvisionnement.

ExxonMobil cède 1,5% en préouverture après avoir publié net ajusté de 14,7 MdsUSD, soit 3,52 USD par action, à comparer à un BPA de 2,09 USD au trimestre précédent, une forte progression reflétant des contributions positives de chacun de ses quatre principaux segments.

De son côté, Chevron est attendu en hausse de 0,8%. La firme a enregistré un résultat net publié de 12,1 MdsUSD au titre du 2e trimestre, en hausse de 384,8% sur un an et supérieur au consensus S&P, qui ciblait plus modestement 11,1 MdsUSD. Le bénéfice par action (BPA) publié ressort à 6,11 USD ( 321,4%), également au-dessus des attentes du marché (5,6 USD).

Colgate-Palmolive devrait reculer de 1% à l'ouverture de Wall Street. Le groupe a pourtant publié un BPA ajusté ("des activités de base") en hausse de 8% à 0,99 USD, un niveau supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui ressortait à 0,96 USD.

Enfin, AbbVie (-3,7% en préouv) a généré un chiffre d'affaires mondial de 16,99 MdsUSD au 2e trimestre, en hausse de 10,2% à données publiées ( 9,5% sur une base opérationnelle). Le bénéfice net par action (BPA) ajusté ressort à 3,65 USD ( 22,9%),