Les Houthis yéménites, soutenus par l'Iran, menacent la navigation israélienne en mer Rouge

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Les Houthis du Yémen, proches de l'Iran, ont déclaré lundi qu'ils interdiraient la navigation maritime israélienne en mer Rouge, ce qui vient aggraver les difficultés rencontrées par le transport maritime mondial à travers le Moyen-Orient pendant la guerre en Iran .

Le groupe a déclaré dans un communiqué avoir lancé une attaque contre Israël et imposé une interdiction totale de la navigation israélienne en mer Rouge, mettant en garde contre une nouvelle escalade.

Toute attaque des Houthis contre la navigation en mer Rougeinquiéterait les marchés de l'énergie, alors que cela fait plus de trois mois que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et que la guerre s'est rallumée durant la nuit .

La mer Rouge, qui mène au canal de Suez, est une voie maritime cruciale en soi, et pendant la guerre en Iran, elle est devenue la principale voie d'acheminement alternative pour des millions de barils par jour de pétrole du Moyen-Orient acheminés par oléoduc en contournant le Golfe.

Les Houthis ont perturbé le trafic maritime de 2023 à 2025 au nom de ce qu’ils ont qualifié de solidarité avec les Palestiniens, mais étaient jusqu’à présent restés largement en dehors de la guerre plus large au Moyen-Orient qui a débuté avec les attaques américano-israéliennes contre l’Iran en février de cette année.

Une source houthiste a déclaré à Reuters que le fait d’empêcher les navires israéliens de transiter par la mer Rouge constituait une première étape, et qu’une nouvelle escalade pourrait les conduire à interdire le passage de tout navire à destination d’Israël, ainsi qu’à prendre d’autres mesures.

Cette annonce ne constituait pas une interdiction de toute navigation commerciale en mer Rouge, mais visait plutôt “les navires jugés par les Houthis comme affiliés à Israël”, a déclaré lundi dans une note le groupe britannique de gestion des risques maritimes Vanguard.

“Compte tenu de la formulation très large utilisée, les navires opérant dans la région devraient faire preuve d’une vigilance accrue et renforcer le contrôle de l’affiliation.”

Selon des sources du secteur maritime, cette mesure pourrait avoir des répercussions plus larges, car les Houthis ont déjà pris pour cible par le passé des navires n’ayant aucun lien direct avec Israël.

“Cette annonce … incitera chaque navire à réfléchir mûrement à l’opportunité d’effectuer un transit”, a déclaré une source. “Les Houthis n’ont pas fait leurs preuves en matière d’identification des navires ayant des “liens” avec Israël; il vaut donc probablement mieux contourner l’Afrique, payer la facture de carburant et bénéficier de coûts d’assurance contre les risques de guerre moins élevés.”

Les taux d’assurance contre les risques de guerre en mer Rouge sont restés inchangés lundi, à environ 0,3% de la valeur d’un navire, avec peu de variation ces dernières semaines, a indiqué une source du secteur des assurances. Les taux sont réévalués toutes les 24 heures, de sorte que les niveaux pourraient changer rapidement, a ajouté la source.

Les attaques des Houthis contre le trafic maritime en mer Rouge pendant la guerre de Gaza, qui a débuté en octobre 2023 et a duré deux ans, ont conduit de grandes compagnies, dont Maersk et Hapag-Lloyd, à contourner l’Afrique – un itinéraire bien plus long et coûteux. Au cours de cette période, les attaques des Houthis contre ce que le groupe qualifiait de navires liés à Israël ont été étendues à toutes les compagnies maritimes qui utilisaient des ports israéliens.

Le trafic maritime dans le sud de la mer Rouge et dans le détroit crucial de Bab al-Mandab n'a toujours pas retrouvé ses niveaux d'avant octobre 2023. Selon une analyse de Lloyd's List Intelligence, le nombre moyen de traversées mensuelles en mars 2026 s'élevait à 1 034, contre plus de 2 000 en septembre 2023.

L'impact de toute menace persistante sur le trafic maritime en mer Rouge pourrait toutefois être plus important aujourd'hui, compte tenu de la fermeture du détroit d'Ormuz .

La majeure partie de la production énergétique du Golfe n'a pas pu quitter la région depuis le début de la guerre, le 28 février. Toutefois, d'importants volumes de brut saoudien ont été acheminés par oléoduc vers son terminal d'exportation de Yanbu, sur la mer Rouge.