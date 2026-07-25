Les Houthis tirent sur des sites pétroliers saoudiens ; pour la première fois depuis deux semaines, aucune frappe américaine n'est menée contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'un responsable américain au paragraphe 5)

* Des informations font état de dégâts sur un dépôt pétrolier saoudien alors que les défenses aériennes interceptent des missiles en provenance du Yémen

* Accalmie dans les combats dans le Golfe, aucune attaque américaine contre l'Iran pour la première fois depuis deux semaines

* L'entrée en guerre des Houthis menace de raviver la guerre civile au Yémen

par Lefteris Papadimas et Idrees Ali

Les militants houthis yéménites, proches de l'Iran, ont tiré samedi sur des installations pétrolières saoudiennes dans deux ports de la côte de la mer Rouge, mais les États-Unis se sont abstenus de lancer des frappes aériennes contre l'Iran pour la première nuit depuis deux semaines.

Washington n’a donné aucune explication immédiate quant à la raison pour laquelle il avait brusquement mis fin à une série de 13 nuits de frappes de plus en plus intenses, menées en représailles aux attaques iraniennes contre le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz depuis l’échec d’un accord provisoire visant à mettre fin aux hostilités.

"Il semble que notre cher Iran ait passé une nuit paisible hier soir", a déclaré Hossein Kermanpour, porte-parole du ministère de la Santé, sur X.

Aucune attaque de l’Iran contre ses voisins du Golfe n’a non plus été signalée samedi, contrairement à celles qui avaient lieu quotidiennement en réponse aux frappes américaines.

Axios, citant deux sources anonymes proches du dossier, a indiqué que le président Donald Trump avait ordonné vendredi à l’armée de ne pas mener de nouvelles frappes contre l’Iran. Samedi, un haut responsable américain a déclaré à Reuters que Trump "a toujours clairement indiqué qu’il privilégiait la diplomatie, mais qu’il avait montré à l’Iran ce qui se passerait s’il ne se présentait pas à la table des négociations avec sérieux".

Vendredi, M. Trump a déclaré que les États-Unis et l’Iran étaient en pourparlers pour négocier la fin de leur conflit, mais il a réitéré que Téhéran n’était pas encore prêt à conclure un accord.

Malgré l’accalmie dans le Golfe, les combats entre les Houthis, alliés de l’Iran, et l’Arabie saoudite laissaient présager que la guerre, qui a déjà perturbé l’approvisionnement énergétique via le détroit d’Ormuz, pourrait s’étendre à une deuxième voie maritime majeure et raviver la guerre civile au Yémen.

LA GUERRE MENACE DE S'ÉTENDRE AU YÉMEN

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a déclaré que le groupe avait réussi à frapper des sites appartenant au géant pétrolier d’État saoudien Aramco à Jizan et à Yanbu. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux et vérifiée par Reuters montrait un important panache de fumée s’élevant en direction de la raffinerie d’Aramco à Jizan.

Deux sources du secteur du négoce basées en Asie ont indiqué avoir été informées de dégâts potentiels sur des sites de stockage de carburant et de pétrole à Jizan. Aramco 2222.SE n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

À Yanbu, deux missiles balistiques visant des installations pétrolières ont été interceptés par une batterie Patriot de fabrication américaine, exploitée en Arabie saoudite par l’armée grecque dans le cadre d’un accord avec Riyad, ont indiqué des sources grecques chargées de la sécurité.

Yanbu est le principal port pétrolier saoudien sur la mer Rouge, où sont chargés des millions de barils par jour, et est devenu la principale voie d’acheminement du pétrole saoudien contournant le détroit d’Ormuz, qui est bloqué par l’Iran. Jizan, située sur la mer Rouge près de la frontière yéménite, abrite une raffinerie d’une capacité de 400 000 barils par jour.

Au Yémen, l’armée de l’air du gouvernement reconnu internationalement et soutenu par l’Arabie saoudite, qui s’oppose aux Houthis depuis plus d’une décennie, a frappé des sites de lancement de missiles et de drones houthis ainsi que des dépôts d’armes dans les provinces de Marib et d’al-Jawf, ont déclaré des responsables yéménites.

Plus tôt, la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite avait déclaré avoir bombardé vendredi des positions militaires houthistes dans le port de Hodeidah, sur la mer Rouge.

Les responsables yéménites ont indiqué que les deux camps de la guerre civile au Yémen mobilisaient leurs forces le long du front.

LA COALITION MENÉE PAR L'ARABIE SAOUDITE FRAPPE HODEIDAH

L’Arabie saoudite dirige une coalition arabe qui combat les Houthis depuis plus d’une décennie, depuis que ces combattants alignés sur l’Iran ont pris la capitale yéménite, Sanaa.

La guerre civile yéménite, au cours de laquelle des centaines de milliers de personnes ont péri à cause des combats et de la famine, était suspendue depuis 2022 dans le cadre d’un cessez-le-feu. Mais cette trêve a volé en éclats ce mois-ci, les Houthis s’étant de fait joints à la guerre plus large que mènent leurs alliés iraniens depuis qu’ils ont été attaqués par les États-Unis et Israël.

Les Houthis ont déclaré un blocus naval contre l’Arabie saoudite au cours de la semaine dernière, et le chef houthi Abdul Malik al-Houthi a déclaré que toutes les installations pétrolières saoudiennes pourraient être prises pour cibles.

Les cours mondiaux du pétrole ont grimpé en flèche cette semaine, le Brent LCOc1 dépassant les 100 dollars le baril pour la première fois depuis mai.

Vendredi, Donald Trump a promis une "riposte militaire majeure" contre Téhéran et les Houthis après que ces derniers ont attaqué deux pétroliers saoudiens en mer Rouge.

Une trêve provisoire destinée à mettre fin à la guerre s'est de fait effondrée il y a deux semaines, les forces américaines ayant frappé des cibles dans le sud de l'Iran en réponse aux perturbations causées par l'Iran au trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.