Les Houthis revendiquent l'attaque d'un site Aramco à Ryad

(Actualisé avec revendication des Houthis)

Les rebelles houthis du Yémen ont annoncé avoir attaqué samedi un site d'Aramco, la compagnie pétrolière nationale de l'Arabie saoudite, situé à Ryad, capitale du royaume, avec des missiles balistiques et des drones.

L'Arabie saoudite n'a pas confirmé à ce stade cette information.

Plus tôt dans la journée, un journaliste de Reuters a fait état d'un important panache de fumée et de flammes s'élevant à proximité d'un site de Saudi Aramco à Ryad.

Aramco n'a pas répondu pour le moment à une demande de commentaires.

L'incendie survient dans un contexte d'escalade des hostilités entre l'Arabie saoudite et les Houthis yéménites, proches de l'Iran, qui ont intensifié leurs attaques contre les villes et les infrastructures énergétiques saoudiennes.

Les Houthis ont déclaré la semaine dernière avoir attaqué des installations d'Aramco à Yanbu à l'aide de missiles et de drones.

L'Arabie saoudite avait alors dit avoir intercepté six missiles balistiques tirés par les Houthis en direction de Taïf et de la région de Yanbu, mais n'avait pas fait état de dégâts sur les installations d'Aramco.

(Reportage Reuters; version française Claude Chendjou et Benoit Van Overstraeten)