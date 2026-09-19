Les Houthis revendiquent des frappes contre des sites "sensibles" à Ryad

(Actualisé avec déclaration de la coalition)

Les rebelles houthis du Yémen ont annoncé avoir attaqué samedi des sites "sensibles" à Ryad avec des missiles et des drones, quelques heures après que des flammes et un important panache de fumée ont été aperçus près de l'aéroport principal de la capitale saoudienne.

L'Arabie saoudite avait émis des alertes dans la nuit, mettant en garde contre un danger potentiel aux abords de la ville, dans un contexte d'escalade des attaques houthies contre le royaume.

Une vidéo et des photos de Reuters montrent un immense panache de fumée noire s'élevant près de l'aéroportet des flammes s'élever derrière ce qui semble être des réservoirs de carburant.

Dans leur communiqué, les Houthis n'ont pas précisé ce qu'ils avaient visé. Ils ont également dit avoir attaqué une installation du géant pétrolier Aramco à Yanbu, port de la mer Rouge et plaque tournante majeure des exportations pétrolières saoudiennes.

Les Houthis ont déclaré que ces opérations constituaient une réponse à une attaque survenue dans la capitale yéménite, Sanaa, qu'ils contrôlent.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les Houthis a dit avoir intercepté et détruit un missile balisique tiré par les rebelles en direction de Ryad samedi. Elle a ajouté avoir déjoué des attaques houthies contre les villes saoudiennes de Bish, Taïf, Farasan et Yanbu.

(Reportage de Menna Alaa El-Din et Timour Azhari; avec la contribution de Michelle Nichols, Ahmed Tolba et Hatem Maher; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)