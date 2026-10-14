Les Houthis du Yémen promettent de nouvelles attaques contre les aéroports et les installations pétrolières saoudiennes après le raid contre le siège d'Aramco

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* Selon certaines sources, le siège social de Saudi Aramco aurait subi d'importants dégâts

* La menace d'une escalade du conflit ravivée par la guerre en Iran

* La Croix-Rouge indique que les hôpitaux yéménites peinent à faire face

* Le PAM indique que 600 000 personnes à Taïz sont privées d’une aide vitale

(Ajout des déclarations de la Croix-Rouge et du PAM aux paragraphes 17 et 18)

par Timour Azhari, Jana Choukeir et Tala Ramadan

Les Houthis du Yémen ont promis mercredi de poursuivre leurs attaques contre les aéroports et les installations pétrolières en Arabie saoudite, au lendemain d’un raid qui, selon certaines sources, aurait causé d’importants dégâts au siège du géant pétrolier Saudi Aramco 2223.SE .

Les Houthis ont déclaré que les sites menacés constituaient des cibles légitimes et ont qualifié leurs attaques de représailles aux frappes saoudiennes sur le Yémen, laissant planer la menace d’une escalade d’un conflit ravivé par la confrontation entre les États-Unis et l’Iran dans le Golfe.

L’Arabie saoudite a été confrontée à une intensification des frappes des Houthis au cours de la semaine dernière, notamment une attaque contre l’aéroport international du roi Khalid à Riyad samedi, qui a fait 13 morts.

L'attaque de mardi soir contre la base de Saudi Aramco dans la ville de Dhahran, à l'est du pays , a provoqué un incendie qui s'est propagé sur plusieurs étages, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier. Le ministère saoudien de l'Énergie avait déclaré que l'attaque avait provoqué un incendie de faible ampleur.

Les activités d’Aramco se poursuivaient normalement, les employés travaillant depuis leur domicile, selon deux de ces sources. Aramco n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

LES FORCES MENÉES PAR L'ARABIE SAOUDITE AFFIRMENT AVOIR INTERCEPTÉ UN MISSILE

L’escalade du conflit a porté un coup aux projets ambitieux du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, qui visent à transformer et à diversifier l’économie saoudienne et à réduire sa dépendance au pétrole.

Les Houthis affirment qu’ils ripostent au soutien apporté par le royaume aux forces gouvernementales yéménites dans la guerre au Yémen, qui a repris le mois dernier.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite a déclaré avoir intercepté mercredi un missile balistique tiré par les Houthis en direction de Riyad, et plusieurs détonations puissantes ont été entendues dans la capitale saoudienne.

Les autorités saoudiennes avaient auparavant lancé une alerte concernant une éventuelle menace aérienne à Riyad mercredi, avant que l'alerte ne soit levée, a déclaré un témoin. La cause de ces détonations n'était pas claire dans l'immédiat et les autorités n'ont pas immédiatement commenté leur origine.

Le service de presse du gouvernement saoudien n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant la cause de ces détonations.

Dans leur communiqué publié mercredi, les Houthis ont déclaré avoir lancé des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones contre les installations de Saudi Aramco à Dhahran, l’aéroport de Riyad et une raffinerie d’Aramco à Riyad.

Dans une menace générale, ils ont exhorté les “compagnies maritimes internationales”, les civils et les travailleurs à évacuer les aéroports et les installations pétrolières saoudiens.

Le complexe de Dhahran abrite un important centre d’opérations d’Aramco, qui supervise un vaste réseau de plateformes pétrolières terrestres et offshore, d’oléoducs, de raffineries et de terminaux d’exportation.

L’aéroport international de Riyad a été pris pour cible à quatre reprises, dont l’attaque de samedi, qui a été la plus meurtrière en Arabie saoudite depuis une décennie.

Les autorités ont fermé l’aéroport jusqu’au 17 octobre, et les compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination de l’Arabie saoudite.

Craignant la montée en puissance de l’influence iranienne et la perspective d’un chaos à ses frontières, l’Arabie saoudite est intervenue dans la guerre civile au Yémen pour soutenir le gouvernement en 2015, après la prise de la capitale Sanaa par les Houthis.

L'ONU a négocié en 2022 un cessez-le-feu entre les belligérants au Yémen, qui a permis de maintenir une paix fragile jusqu'à cette année.

L’Arabie saoudite a repris sa campagne militaire au Yémen pour soutenir le gouvernement reconnu par la communauté internationale, dans le but de repousser les avancées soudaines des Houthis le mois dernier, lorsqu’ils ont balayé la côte de la mer Rouge jusqu’au détroit stratégique de Bab el-Mandeb.

La Croix-Rouge a déclaré mercredi que les hôpitaux à travers le Yémen peinent à faire face à une forte augmentation du nombre de victimes de la guerre, alors que les combats s’intensifient sur plusieurs fronts.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a averti que l’aide vitale avait été coupée à la ville de Taïz , contrôlée par le gouvernement et encerclée par les combattants houthis au début du mois.

“Le PAM et ses partenaires ne peuvent pas accéder à plus de 600 000 personnes à Taïz qui dépendent de l’aide humanitaire, dont plus de 200 000 femmes et enfants”, a déclaré le PAM dans un communiqué.